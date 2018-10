Presset Bank må ændre sin drejebog i hvidvaskskandalen Danske Bank roder rundt i den estiske skandale om hvidvaskning for milliarder, konstaterer forbløffede forskere.

Mandag morgen gik det ikke længere for Danske Banks topchef, Thomas Borgen.

Hans tid i banken sluttede med syv linjer til Københavns Fondsbørs, hvori det lakonisk blandt andet bliver meddelt: »Thomas F. Borgen er samtidig blevet fritstillet fra sine forpligtelser«.

For mindre end to uger siden så drejebogen ellers helt anderledes ud. Thomas Borgen skulle fortsætte ved styrepinden i banken, indtil der var fundet en permanent afløser. I stedet skal en anden direktør, Jesper Nielsen, der har været i banken siden 1996, nu passe butikken.

På et pressemøde 19. september blev det klart, at Thomas Borgen forlod banken i kølvandet på hvidvaskskandalen i årene 2007-15, hvor omkring 1.500 milliarder kroner flød igennem filialen i Estland fra udenlandske kunder, blandt andet fra Rusland og Aserbajdsjan, og en meget stor del af beløbet var ifølge en advokatrapport at betegne som mistænkeligt.

På sidelinjen er eksperter og aktieanalytikere forbavsede over Danske Banks dispositioner.



»Jeg er forundret. Det har været et rodet forløb helt fra starten, hvor oplysningerne er kommet drypvis – og for sent«, siger lektor på Aarhus Universitet Johannes Raaballe, som har forsket i banker og især bankkriser.

Forskeren mener ikke, at banken endnu har gjort det rigtige.

»Hvis man vil af mediernes, politikernes og samfundets krog, bør store dele af bestyrelsen inklusive formanden gå. Man er nødt til at rydde bordet. Nu lægger den nuværende bestyrelsesformand op til at ville ansætte en ny direktør, men det bør være en ny formand, som ansætter et nyt ledelseshold«, siger Johannes Raaballe



Længere nordpå følger en anden forsker også forløbet med undren.

»Når drejebogen for, hvad der skal ske, allerede bliver lavet om, må der være sket et eller andet, som har fået tingene til at flytte sig, siden banken holdt pressemøde for ikke engang to uger siden«, siger professor i ledelse Anders Drejer fra Aalborg Universitet.

»Borgfreden mellem direktion og bestyrelse ser ud til at være slut. Jeg kunne godt forestille mig, at direktionen med Thomas Borgen i spidsen og bestyrelsen med formand Ole Andersen kom i konflikt med hinanden om, hvem der bærer ansvaret for hvad i hvidvaskskandalen. Jeg opfatter det som et forsøg på at parkere ansvaret hos Borgen«, siger Anders Drejer, der konstaterer: »Det ledelsesmæssige kaos fortsætter«.

Meget lidt snakkesalig

Formanden for Dansk Banks bestyrelse, Ole Andersen, stiller ikke op til interview, men har sendt skriftlige kommentarer:

»Vi er af den opfattelse, at det, med den situation banken er i, er bedst, at den, der leder direktionen, også er en del af bankens fremtid«, skriver han.

»Det er Thomas Borgen som bekendt ikke, da han har opsagt sin stilling. Samtidig har han nu afsluttet og overdraget sine opgaver til den øvrige direktion, og derfor er vi blevet enige om, at det er bedst for alle parter, at han bliver fritstillet med det samme«, lyder det fra Ole Andersen, der oplyser, at arbejdet med at finde en permanent afløser »skrider planmæssigt fremad«.

Thomas Borgen, der kan forlade banken med et gyldent håndtryk på adskillige millioner, oplyser i en endnu kortere meddelelse, at han finder »det naturligt, at jeg stopper nu«.

Danske Banks aktie er under skandalen faldet med mere end 30 procent, men har rettet sig på det seneste.

Det ændrer ikke på, at aktieanalytikere følger udviklingen. I Sydbank vurderer aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen, at »noget har flyttet sig siden pressemødet«.

»Selv om Thomas Borgen har meddelt sin afgang, har det været svært at få sat et punktum i sagen. Omgivelserne har reageret negativt på, at han blev siddende, og det er svært at få genetableret tilliden i omgivelserne, så længe han var i banken. Det vil være topprioritet for en ny topdirektør at få genetableret tilliden«, siger Mikkel Emil Jensen.



»Den midlertidige topchef, Jesper Nielsen, er del af fremtiden i banken, så det er mere logisk, at han passer banken, indtil der er fundet en permanent direktør«, siger han videre.

En anden analytiker vurderer, at ledelsen har fejlvurderet stemningen.

»Man har tænkt, at der nok kom ro på, når Thomas Borgen havde meddelt sin afgang, men han var fortsat jaget. Investorerne blev ved med at være arrige«, siger Per Hansen fra investeringsfirmaet Nordnet.

Han peger på, at for eksempel pensionsselskaber med aktier i Danske Bank har været særdeles kritiske.

»Derfor har banken været nødt til at signalere, at tiden med hvidvask er forbi – og fritstille Thomas Borgen. De vinder sig tid ved at udnævne en midlertidig direktør og samtidig sige, at tiden med Thomas Borgen er forbi«, siger Per Hansen.