Han lever det simple liv tæt på naturen, som mange af os længes efter (men som vi ikke helt tør vælge, fordi vi elsker vores opvaskemaskine. Og weekendturen til Berlin og to go-kaffen)

Han klapper på den rygsæk, han har stående ved sine fødder.

»Den her fandt jeg på min fars loft. Jeg skal lige se, om den fungerer for mig«.

Han hiver ting op af tasken, nærmest som en tryllekunstner. Der bliver ved med at dukke ting op: snobrødsdej i en Royal Copenhagen-skål, en gryde at koge vand til kaffe i, en stempelkande til at brygge den i, mælk fra Svanholm i en flaske, tre emaljekrus og en lille skål med smør rørt med kanelsukker, der bliver smurt på snobrødet, det øjeblik det tages af bålet.





Foto: Peter Hove Olesen Kristian Jersing har firmaet Bål med Bare Næver.

»Folk tror, de skal have alt muligt for at komme ud i naturen. Når jeg laver micro adventures på stranden, siger jeg til folk, at har de ikke en sovepose, jamen, så tag en dyne med. Men vi er så vant til at have styr på alting, og det er nemt at gå ind i en friluftsbutik og bruge tusindvis af kroner. Vi har vænnet os til, at alt kan fikses og ordnes. Det er det samme, når folk har det koldt. »Jeg fryser«, siger de til mig, og jeg har det sådan: »Fint, det gør ikke noget«, og de bliver helt forundrede. Der er så langt fra, at man dør af varme, til man dør af frost«.

Han rækker armene ud og viser med to fingre det lille bitte område imellem 'død af varme' og 'død af kulde', hvor folk føler sig tilpas.

»Man behøver ikke have det perfekt hele tiden« siger han.

Længslen efter det simple liv

Kristian Jersing er en af de få, der har det sådan. For selv om om mange os kan genkende stumper af en længsel efter et mere ukompliceret liv, hvis vi betragter hans: længslen efter at forsimple vores liv, eje mindre, kunne nøjes med at tjene mindre, følger vi den ikke, siger sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal. Tværtimod.

»Det moderne menneske længes efter det, vi ikke har. Vi bor i byerne, vi længes efter naturen. Den der naturromantik har man ikke i Ringkøbing. Der har de masser af marker og blæst og køer. Men sidder man i et lille rækkehus på Amager, drømmer man om mere natur i sit liv«, siger hun.

På samme måde længes moderne mennesker efter et simpelt liv, fordi det liv, vi har, er komplekst. Men vi gør ikke noget. Det paradoksale er, siger hun, at det enkle liv kunne mange med lethed få. I Danmark kan man sagtens købe et hus til en million på de små øer og i Udkantsdanmark. For mange ville der også være job at få, siger hun.

»Måske ikke fede jobs til 40-50-60.000 kroner om måneden, men helt almindelige jobs. Men vi vil ikke nøjes med et gammelt 1970'er-køkken, vi vil have et nyt, og vi vil have shakermøbler og hårde hvidevarer fra Gaggenau. Mange længes nok mod et simplere liv, men de er ikke parat til at tage de valg, det kræver. Vi vil ikke nøjes, og det er stadig forbrug, der driver os. Nu er det måske ikke længere en ny bil eller nye sko, vi forbruger, men i højere grad rejser, oplevelser og mad. Men en moderne livsstil kræver også penge. Birkenstock er meget dyrere end de sandaler, man kan købe i Bilka. Flettede stråkurve koster mere end kurve i plastik. Det naturlige liv på den rigtige måde koster«.

Så drømmen om naturen bliver til drømmen om have og parcelhus i stedet for rækkehus eller lejlighed, et valg, der kræver endnu større indtægt, flere krav, mere stress – og mere længsel.