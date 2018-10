Spørg Bente Klarlund: Skammen over overvægten er enorm Bente Klarlund svarer på læsernes spørgsmål. Her er emnet overvægt i kølvandet på en depression.

FOR ABONNENTER

Anonym: Jeg er 34 år. For år tilbage år fik jeg desværre en depression på grund af stress, og før jeg i tredje forsøg fik den effektive medicin, havde jeg taget 35 kilo på. Det var voldsomt. Jeg gik fra at være en helt almindelig aktiv kvinde med et normalt bmi, der ikke tænkte på, om min krop kunne honorere morgendagens krav. Jeg cyklede og tog glad det tøj på, som jeg ville. Det er alt sammen anderledes i dag.