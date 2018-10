Hvidvasksag koster: Danske Banks kreditvurdering sænkes Den amerikanske kreditvurderingsgigant Moody's ser stor risiko for milliardbøder til Danske Bank.

Det amerikanske kreditvurderingsinstitut Moody's har sænket kreditvurderingen til "A2" fra "A1". Det oplyser selskabet.

Moody's er trådt et trin ned af skalaen, fordi det amerikanske justitsministerium er gået ind i sagen om hvidvask, der udspringer af Danske Banks estiske filial.

USA's indblanding har øget risikoen for massive bøder og vil samtidig kræve store mængder tid og ressourcer i ledelsen, skriver Moody's.

En lavere kreditvurdering kan ramme Danske Bank på pengepungen.

En god kreditvurdering afspejler lav risiko, og derfor kan man få billigere renter, når man låner penge.

Vurderingen "A2" er dog fortsat i den øverste ende af karakterskalaen.

Ud over det amerikanske justitsministerium bliver sagen om hvidvask også undersøgt af bagmandspolitiet i Danmark og Estland.

Danske Bank nåede i sin egen undersøgelse af sagen frem til, at der var løbet 1500 milliarder kroner gennem banken fra en gruppe af mistænkelige kunder fra alt fra Rusland til De Britiske Jomfruøer.

Pengene er gået gennem banken i perioden 2007 til 2015.

Moody's er sammen med Standard & Poor's og Fitch de tre store spillere inden for kreditvurderinger af virksomheder og lande.

Trioen varslede alle efter Danske Banks undersøgelse i september, at der var risiko for, at de ville sænke kreditvurderingen.

På den baggrund er det ikke den store overraskelse, at Moody's nu har sænket, lyder det fra Danske Bank, der ikke ser større økonomiske konsekvenser af ændringen.

»Umiddelbart får den nye vurdering fra Moody's ikke nogen stor betydning for banken, siger Danske Banks finansdirektør«, Morten Mosegaard, i en skriftlig kommentar.

»Vi har et meget begrænset lånebehov på den korte bane, og det er vores opfattelse, at vi fortsat har en fornuftig adgang til finansiering på de internationale lånemarkeder«, siger han.

/ritzau/

ritzau