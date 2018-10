»Ingen almindelige mennesker har brug for en 500-euro-seddel« For godt et år siden blev kravene til vekselbureauer strammet, hvilket har udløst en lukningsbølge.

Den største euroseddel på 500 euro har opnået en usædvanlig popularitet i vekselbureauer. Værdien af blot en 500-euro-seddel er ellers på næsten 4.000 kroner.

Forklaringen på populariteten er ifølge en ekspert i hvidvask helt banal.

»Ingen almindelige mennesker har brug for en 500-euro-seddel. Man kan ikke bruge dem i en almindelig butik, men hvis man skal transportere store beløb til for eksempel at købe narko, så er de jo rigtigt gode. De fylder ikke så meget som for eksempel 500- eller 100-krone-sedler«, siger adm. dir. og juridisk rådgiver Jakob Dedenroth Bernhoft fra firmaet Revisorjura.

En million euro i 500-euro-sedler vejer cirka to kg. De store sedler er også nemmere, hvis en sum penge skal skjules for skattevæsenet.

»Det er nemmere at stoppe nogle få sedler af høj værdi under madrassen end en masse mindre sedler«, siger Jakob Dedenroth Bernhoft.

For godt et år siden blev reglerne og opsynet med vekselbureauer strammet, og der er siden blevet længere mellem de små vekselbutikker, som har været i gadebilledet i mange år.

»Der er typisk tale om enkeltmandsvirksomheder, som i visse tilfælde laver andet end at drive vekselbureau«, siger kontorchef Stig Nielsen fra kontoret for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i Finanstilsynet.

Ingen nye bureauer

Frem til juli i 2017 skulle vekselbureauerne blot lade sig registrere i Erhvervsstyrelsen, men sidste år blev det Finanstilsynets opgave at føre tilsyn med vekselbureauerne. Man skal nu have tilladelse til at drive vekselvirksomheder, som havde frist til 31. december 2017 til at søge om tilladelse til at veksle penge.



For et par år siden var der 70 vekselbureauer, men blot 31 af dem søgte tilladelse til at drive vekselbutik, og i løbet af et år har 12 vekselbureauer fået inddraget tilladelsen til at veksle penge, så der nu er 19 tilbage, og der er flere lukninger i vente, fortæller tilsynet.

»Erhvervsstyrelsen kunne give bureauerne påbud, men de kunne ikke lukke dem. Det kan vi«, siger Stig Nielsen.

Siden Finanstilsynet overtog ansvaret 1. juli 2017, har otte nye vekselbureauer søgt tilladelse til at åbne butik. Fire af sagerne er under behandling, mens fire af ansøgningerne er trukket tilbage eller har fået afslag.

»Når vekselbureauerne får afslag, så er det, fordi de grundlæggende ikke forstår, hvilke procedurer de skal have for at leve op til reglerne for at undgå hvidvask. De har ofte bare skrevet loven af uden at forstå den, men ved i virkeligheden ikke, hvad de skal stille op i forskellige situationer«, siger Stig Nielsen.

Det undrer ikke Jakob Dedenroth Bernholt, at branchen er skrumpet markant.

»Det er almindeligt kendt, at det har været en branche, som har haft alvorlige problemer med de kunder, som de har involveret sig med. Det er ikke alle, som har haft en kundekreds, der ikke tålte dagens lys, men der har været brodne kar. Nu er kravene blev så voldsomme, at også de lovlydige har svært ved at leve op til dem«, siger han.

Der har været en række sager med hårde domme over folkene bag vekselbureauer, som det fremgår af boksen her på siden. I februar i år fik for eksempel en 63-årig direktør for et vekselbureau fire års fængsel for hvidvask af 40 millioner kroner, der kom fra hashsalg. Pengene blev også i det tilfælde vekslet fra kroner til euro.

Vekselbureauet New Travel And Exchange fik en bøde på 40 millioner kroner. Pengevekslingerne blev foretaget for to mænd, hvis sager behandles særskilt ved retten. Direktøren blev dømt, fordi han havde vekslet de 40 millioner kroner, selv om han med rettens ord vidste eller burde have vidst, at pengene stammede fra hashsalg eller anden kriminalitet. Direktøren ankede sin dom, men New Travel And Exchange er nu under tvangsopløsning, oplyser Finanstilsynet.

500-euro-sedlen bliver i øvrigt udfaset, så 200-euro-sedlen bliver den højeste. Bagmandspolitiet (SØIK) har på grund af efterårsferie ikke haft mulighed for at kommentere sagen.