Legebranchen og Forbrugerrådet: Det har ingen effekt, at legetøjsregler skærpes, hvis der ikke kommer en øget kontrol To gange på fem år er virksomheder blevet politianmeldt for skadelig kemi i legetøj. Men der har været stribevis af skadelige produkter. Myndighederne fanger alt for få, mener kritikere.

Skandalerne med sundhedsskadeligt legetøj har stået i kø det seneste år.

Alligevel har det været nærmest straffrit for forhandlere og importører at sende squishies med kræftfremkaldende stoffer, fidget spinners med hjerneskadende tungmetaller og slim med hormonforstyrrende plastblødgørere over i armene på intetanende børn.

Så længe de handlende har kunnet sige, at de ikke vidste, hvad produkterne indeholdt, har de ifølge reglerne på området ikke kunnet modtage bøder for at sælge de problematiske legesager.

Men fremover skal importører og producenter kunne straffes, også hvis de uagtsomt har bragt legetøj med skadelige stoffer ind på markedet. Det foreslår miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen (V). I dag klokken 14.30 skal han ved et samråd forklare, hvad han vil gøre for at stoppe de mange problematiske legedimser i børneværelserne.



Ministerens stramning er imidlertid ikke meget værd, hvis den ikke følges op af en meget mere omfattende kontrol af legetøj, mener både Legebranchen og Forbrugerrådet Tænk.

»Det er rigtig fint, at ministeren foreslår en skærpelse, men det redder ikke verden alene. Der skal mere kontrol til, for som det er i dag, ser det ud som, det er dråber i havet, der bliver kigget på«, siger kemiingeniør i Forbrugerrådet Tænk Kemi, Christel Søgaard Kirkeby. Tænk Kemi har selv stået for en række af test, som har afsløret blandt andet skadelige stoffer i plastikbolde og i ’slim’.



Også Legebranchen efterlyser en mere målrettet kontrol.

»Vi er positive overfor, at dem, der ikke overholder lovgivningen, skal straffes. Men lovgivningen er ikke det papir værd, den er skrevet på, hvis der ikke kommer en reel og tilstrækkelig markedskontrol. Den kontrol har vi råbt på i årevis«, siger Betina Schiønning, sekretariatschef i Legetøjsbranchen.

Hun mener, at kontrollen slet ikke når ud til de steder, mange forbrugere handler.

»Man kan ukontrolleret sælge alt muligt mere eller mindre lødigt skrammel fra kræmmermarkeder og udenlandske webshops og fysiske butikker. Og når man tænker på, hvor mange børn der køber ting på kræmmermarkeder og udenlandske hjemmesider, så er det foruroligende«, siger Betina Schiønning.

Flertal har givet penge til kemikontrol

Miljøstyrelsen kemikaliekontrol står for kontrollen af blandt andet legetøj og er i øjeblikket i gang med en kontrolkampagne, der skal vise, om der er for store mængder plastikblødgørere og andre skadelige stoffer i forskelligt legetøj.

Et enigt folketing aftalte sidste år at afsætte 285 millioner til kemikontrol. Alligevel er det tydeligt, at det halter med kontrollen af legetøj, mener socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

»Jeg er slet ikke tilfreds. Vi har haft fire alvorlige sager på så kort tid, og det viser, at kontrollen er alt for lemfældig. Der skal andre boller på suppen fra branchen, og vi er nødt til at øge indsatsen og gøre kontrollen mere målrettet. Vi skal have et hårdt og kontant kontrolsystem, som rammer særligt hårdt, hvis en virksomhed overtræder reglerne gentagne gange«, siger Christian Rabjerg Madsen.

Han er med på, at en del af det sundhedsskadelige legetøj kommer ind i Danmark direkte fra webbutikker eller via kræmmermarkeder.

»Børn bliver lige syge, hvad end deres legetøj er købt i Danmark eller i Kina. Men det, jeg primært kan gøre noget ved, er det legetøj, vi kan købe her i landet. Det er det, vi primært skal bruge vores kræfter på, så enhver kan gå ned og købe et stykke legetøj og være trygge ved, at det er sundt og sikkert at lege med«, siger miljøordføreren.