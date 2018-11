Verdensberømt parforholdsguru: Kvinder skal holde op med at brokke sig, mænd skal holde kæft og lytte

Tre råd til kvinder

Prøv ikke at få din mand til at dele følelser, som om han var en veninde. Det dræber passionen, får ofte kvinden til at føle sig moderlig, og det sænker hans testosteron. ’Hun ender måske med at konkludere, at han er den forkerte mand for hende, uden at indse, at alle mænd bliver den forkerte mand, hvis hun får ham til at dele med hende, som hun gør med sine veninder’.



Mænd har brug for klare beviser på, at de er en succes. Anerkend hans succeser (om det så er de helt små) og fortæl, at du værdsætter hans anstrengelser. Det er mænds mest grundlæggende kærlighedsbehov, og det, der bedst booster hans testosteron. Så vil han være bedre til at give dig det, du har brug for.

Giv dig selv kærlighed. Hvis en kvinde føler, hun giver og giver og får for lidt tilbage, kan reaktionen være bitter og bebrejdende. Manden reagerer ofte ved at give endnu mindre. »Det er et kæmpe problem, at kvinder giver for meget «, siger Gray. Giv i stedet mindre til din partner og lidt mere til dig selv ved at øge din ’mig-tid’. Mig-tid er selvforkælelse, selvpleje og sociale aktiviteter uden partneren. Det kan bryde den onde cirkel.

