»Vi prøver at påvirke processen, så den periode, stoffet må bruges, bliver så kort som muligt«: Danmark stemmer for brug af det sundhedsskadelige krom VI. Men Miljøministeriet deltager i svensk retssag mod Kommissionen for at begrænse skadelige kemikalier.

Når EU-Kommissionen til december får stemmerne fra Danmark for eller imod at lade bestemte virksomheder fortsætte med at bruge krom VI, kommer svaret i flere tilfælde til at være positivt.

Det forventer kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet Henrik Søren Larsen.



»Der er en lang række godkendelser på vej. Nogle af dem er meget specifikke, for eksempel til farvning af uld

i Italien eller nogen, der skal bruge nogle få kilo til rustbeskyttelse af deres køleanlæg. Andre er meget store og brede ansøgninger om at bruge krom VI til mange og store produktioner«, siger Henrik Søren Larsen.

Før virksomhederne får deres tilladelser – eller autorisationer, som det kaldes – skal de ansøge via ECHA, Det Europæiske Kemiagentur. Når agenturet har set på sagerne, skal medlemslandene stemme for eller imod de enkelte ansøgninger, men deres stemmer er kun vejledende. Det er EU-Kommissionen, der træffer den endelige beslutning om at lade virksomheder bruge et stof eller ej.



Da der var møde om krom VI-ansøgningerne i sidste uge, var Danmark positiv over for at give tre autorisationer. Andre ansøgninger blev ikke afklaret, fordi virksomhederne ikke havde beskrevet godt nok, hvorfor det var nødvendigt at bruge krom VI, og hvordan det skulle bruges. Nu er det op til kommissionen at skabe flertal for godkendelserne ved at indarbejde en række nye betingelser, inden de sættes til afstemning. Men Henrik Søren Larsen forventer, at de vil få deres tilladelser.

»Det drejer sig om, at man ikke vil lukke arbejdspladser i EU-landene her og nu. Men vi prøver at påvirke processen, så den periode, stoffet må bruges, bliver så kort som muligt, og kravene til, hvordan det bruges, bliver strammet«, siger Henrik Søren Larsen. Folketingets partier bliver informeret om sagerne via Europaudvalget og i Miljø- og Fødevareudvalget.

Retssag skal bremse bly

Kontorchefen understreger, at Danmark presser på i EU for at erstatte krom VI og uønskede stoffer med bedre alternativer.

»Lige nu støtter Danmark Sverige i en sag mod EU-Kommissionen om stoffet blykromat. Vi mener, at der er givet tilladelser til at bruge stoffet, selv om det ikke er godtgjort, at der ikke findes egnede alternativer. Udfaldet af den retssag får stor betydning for, hvordan arbejdet med autorisationer kommer til at køre i fremtiden«, siger Henrik Søren Larsen. Danmark har lige været ved EU-Domstolen i Luxembourg og talt sin sag, så retssagen er ved at nærme sig sin afslutning.

Reach har allerede medført store fremskridt, mener han.

»Vi ser de sager, hvor virksomheder har vurderet, at de ikke kan klare sig uden et konkret stof. Men mange virksomheder søger slet ikke om at bruge stofferne på listen. En tredjedel af stofferne på listen er der ingen, der søger om tilladelse til at bruge«, siger Henrik Søren Larsen.