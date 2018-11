Danske Bank-kritiker bliver formand for bestyrelsen CBS har bremset samarbejdet med Danske Bank, men nu bliver CBS-formand, Karsten Dybvad, også formand for selv samme bank.

I begyndelsen af oktober reagerede Handelshøjskolen i København, CBS, som første større institution skarpt på hvidvaskskandalen i Danske Bank, der er skolens bankforbindelse.

Det blev for meget for CBS, at Danske Banks filial i Estland var blevet brugt til at vaske penge hvide for rigmænd fra Rusland og Aserbajdsjan, så der blev sat en stopper for nye samarbejder med Danske Bank, indtil der kom en ny ledelse i banken. Men »kontraktlige forpligtelser« forhindrede dog CBS i at afbryde samarbejdet helt.

Tirsdag kom en del af en ny ledelse på plads, da direktør i Dansk Industri, Karsten Dybvad, blev udpeget som formand for Danske Bank. Han er også formand for bestyrelsen på CBS. Karsten Dybvad har ikke selv udtalt sig om CBS’s forhold til Danske Bank, men på skolens intranet skrev direktionen med rektor, Per Holten-Andersen, i spidsen for en måneds tid siden ifølge Finans.dk:

»Direktionen på CBS har på baggrund af sagen om hvidvaskning i Danske Bank besluttet at bremse for nye samarbejder med banken. Der bliver for nuværende ikke indgået nye samarbejder mellem CBS og Danske Bank. Det er besluttet efter sagen om hvidvask for muligvis langt over en billion danske kroner via bankens estiske filial«.

Karsten Dybvad har ikke ønsket at kommentere sagen, men en ledelsesekspert er ikke tvivl om, at han »har været inde over beslutningen«.

»Det er utænkeligt, at rektor træffer en så stor og vidtrækkende beslutning uden at have vendt den med bestyrelsesformanden«, siger Anders Drejer, professor med speciale i ledelse fra Aalborg Universitet.

Professoren mener bestemt ikke, at det har skadet Karsten Dybvad, at CBS har reageret overfor Danske Bank.

»Der er stærk signalværdi i at vælge en ny formand, der i anden sammenhæng har været kritisk overfor banken. Han har gennem CBS vist, at han er parat til at handle, når hans moralske kompas tilsiger det. Og Karsten Dybvad er jo valgt som formand i Danske Bank for rydde op i banken efter hvidvaskskandalen«, siger Anders Drejer.

For et par uger siden arrangerede organisationen Mellemfolkeligt Samvirke en demonstration mod grådighed i finansverden foran Danske Bank på Kongens Nytorv.

Foto: Emma Sejersen Politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke, Lars Koch, ved den demonstration mod Danske Bank og finansverdenen, som organisationen stod bag. Omkring 200 var mødt op foran bankens hovedsæde på Kongens Nytorv i København.

Politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke, Lars Koch, ved den demonstration mod Danske Bank og finansverdenen, som organisationen stod bag. Omkring 200 var mødt op foran bankens hovedsæde på Kongens Nytorv i København. Foto: Emma Sejersen

»Det er positivt, at Danske Bank får en bestyrelsesformand, der kommer fra et sted, hvor de har været kritiske over for bankens ageren. Det er en sund indstilling, Karsten Dybvad kommer ind i banken med«, siger politisk chef, Lars Koch, som dog tvivler på, at Karsten Dybvad alene kan vende kulturen i Danske Bank.

Det er ikke lykkedes at træffe CBS-rektor, Per Holten-Andersen, for en kommentar.