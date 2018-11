FDM har testet plug-in-biler: De er en god klimaløsning Klimarådet har analyseret sig frem til, at plug-in-hybridbiler udleder lige så meget CO2 som en ny, lille og effektiv dieselbil. Men det regnestykke holder ikke, mener FDM.

Plug-in-biler, der kan lades op om natten og køre på strøm om dagen, er blevet så populære, at nye købere ofte må stå i kø i månedsvis, før de kan få en.

Og ifølge FDM, bilisternes interesseorganisation, kan klimabevidste danskere roligt blive ved med at vælge plug-in-bilerne, selv om det uafhængige rådgivningsorgan Klimarådet i en analyse har sagt, at plug-in-biler er lige så CO 2 -belastende som en lille, effektiv dieselbil af nyere dato.

Fakta FDM’s test af tre plug-in-biler Kia Optima Plug-in Hybrid Km per opladning ifølge producenten: 62 Km per opladning ifølge FDM-test: 53 Bemærkninger: Motor tænder under køreturen, selvom man vælger el. Bilen bruger motor til at varme kabinen op. Toyota Prius Plug-in Hybrid Km per opladning ifølge producenten: 63 Km per opladning ifølge FDM-test: 54 Bemærkninger: Motor tænder ikke under kørsel på strøm, har varmepumpe. Med flade batterier kører den 24 km/l i hybridindstilling. Kia Niro Plug-in Hybrid Advance Km per opladning ifølge producenten: 49 Km per opladning ifølge FDM-test: 50 Bemærkninger: Brugte 0,5 liter brændstof på de 50 km, FDM kørte, og motoren tændte ofte på turen. Kunne ikke køre alene på strøm. Kilde: FDM/Motor Vis mere





»Den analyse bygger på nogle antagelser, som simpelthen ikke passer på danske forhold. Det er vi kede af hos FDM, for vi mener, at plug-in-bilerne kan være en vigtig trædesten på vej hen til den almindelige elbil, der udelukkende kører på strøm«, siger afdelingschef Torben Lund Kudsk fra FDM.

Plug-in-hybrider er kendetegnet ved at have en lille elmotor, som kører på et batteri, der kan trække cirka 50 km, før det løber tør. Derefter tager en benzinmotor over, og man kan køre videre.

Klimarådets analyse bygger blandt andet på en hollandsk undersøgelse, der viser, at plug-in-bilister ikke får ladet deres bil op, men i stedet kører på benzin. Men det skyldes, at de hollandske plug-in-bilister primært havde firmabiler, mener FDM.

»De hollandske bilister fik benzinen betalt af deres firma, og derfor havde de ikke det samme incitament til at lade bilen op, som danske bilister har. Vi kan se, at bilerne har en meget bedre brændstoføkonomi, end Klimarådet vurderer«, siger Torben Lund Kudsk.

Strøm vinder ved testkørslerne

Foreningen tester løbende biler og har også afprøvet en række plug-in-biler. Blandt andet har man målt på, hvor langt de reelt kører på en opladning, og hvor gode de er at køre i.

»Vores testkørsler viser, at plug-in-bilerne er meget bedre at køre i, når de kører på strøm. De er sjovere, larmer mindre og accelererer hurtigere. Alene derfor er det oplagt, at folk har en grund til at få ladet bilen op«, siger den biltekniske redaktør ved FDM’s blad Motor, Søren W. Rasmussen

Han peger desuden på, at de fleste plug-in-biler sælges sammen med en ladestander, som kan sættes op ved ens bolig. Bilejeren betaler et abonnement på 300 kroner for at lade per måned, uanset om det sker ofte eller sjældent.



»På den måde er der både en brugsmæssig gulerod og en økonomisk gulerod ved at køre på strøm. Jo mere strøm du bruger, jo billigere er det, for du slipper for at hælde benzin på«, siger Søren W. Rasmussen.

Han roser bilerne for at være sikre og gode at køre i.



I testene fra FDM’s blad Motor viser det sig, at plug-in-biler – i øvrigt ligesom benzin- og dieselbiler – kører kortere på ’literen’, end det bliver oplyst fra producenten. Typisk kører bilerne 50 km på strøm, før de slår over på benzinmotoren. Nogle har det dog med at slå over på benzin f.eks. for at varme bilen op.

»De færreste danskere har så langt at køre til daglig, så de vil ofte kunne klare sig på en opladning hjemme om natten. Nogle vil måske lade op på arbejdet. Men selv hvis du kører 60 km på en dag, så vil fem sjettedele af din kørsel være dækket af el. Det er et kæmpe bidrag til omlægningen fra benzin til el«, siger Søren W. Rasmussen.