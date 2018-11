Det digitale Danmark svigter hver femte borger Selv om det officielle Danmark vil have digitale borgere, er mange hjemmesider lukket land for op mod en million danskere, viser en test af de 100 største offentlige hjemmesider.

Når Ask Abildgaard skal takke ja til datterens daginstitutionsplads på pladsanvisningens hjemmeside, bestille tid hos sin læge eller modtage beskeder fra børnehaven, så må han opgive. Som blind har han ellers fine programmer til at læse og navigere på hjemmesider. Men dem er alt for mange offentlige systemer ikke indrettet til.

Fakta Sådan scorer landene På en skala fra 1 til 100 er 16 lande blevet målt på, hvor gode de er til at gøre offentlige organisationer og myndigheders hjemmesider tilgængelige for alle brugere. Firmaet Siteimprove har undersøgt de 100 største hjemmesider inden for det offentlige i alle 16 lande. Norge:70

Storbritannien: 69 Spanien: 68 Italien: 68 Schweiz: 67 USA: 65 Sverige: 65 Holland: 64 Australien: 63 Østrig: 63 Belgien: 63 Tyskland: 63 Island: 63 Danmark: 62 Finland: 62 Frankrig: 61

»Danske politikere har besluttet, at vi skal være digitale, men de har ikke taget politisk ansvar for at få alle borgere med«, siger Ask Abildgaard, som er medlem af forretningsudvalget i Dansk Blindesamfund og gennem de seneste ti år har været i dialog med myndighederne om at gøre de digitale tjenester tilgængelige for alle medlemmer i Danske Handicaporganisationer.

»Det er vigtigt, at vi kan gøre almindelige dagligdags ting digitalt, ellers bliver det meget bøvlet i en hverdag, hvor man i forvejen ikke har meget tid«, siger Ask Abildgaard.

Cirka en million danskere har særlige digitale behov, blandt andet fordi de er ældre, blinde eller svagtseende, hørehæmmede, ordblinde, lider af Parkinsons eller rystende hænder, svimmelhed eller andre større eller mindre handikap. Men for dem er danske offentlige hjemmesider ikke særligt brugervenlige, viser en undersøgelse fra firmaet Siteimprove, som har gennemgået den offentlige sektors hjemmesider i 16 lande.

Dårlige digitale løsninger svarer til, at man står nede ved borgerservice og siger til hver femte borger: Desværre, du kan ikke komme ind Stein Erik Skotkjerra, Siteimprove

Bedst går det i Norge, som får en score på 75 ud af 100 point, mens Danmark ligger som tredjedårligst med en score på 62 point, når de 100 største offentlige hjemmesider fra hvert land holdes op mod hinanden. Hjemmesiderne er målt på 142 forskellige punkter, der følger de internationale standarder for tilgængelige hjemmesider. Det kan for eksempel være god kontrast mellem tekst og baggrund, at hjemmesiden tilpasser sig, når skriften gøres større, og at alle felter er indrettet, så blinde kan læse og skrive i dem, forklarer Stein Erik Skotkjerra fra Siteimprove, som rådgiver om digitale løsninger.

»Dårlige digitale løsninger svarer til, at man står nede ved borgerservice og siger til hver femte borger: Desværre, du kan ikke komme ind. I Norge har man siden 2009 haft en lov, som har pålagt alle myndigheder at skabe digitale løsninger for alle, og derfor ligger de bedst. Men de danske halter bagud, samlet set«, siger Stein Erik Skotkjerra, som forventer, at Siteimprove vil gentage undersøgelsen i foråret 2019.

Resultaterne fra Siteimprove kommer ikke bag på Ask Abildgaard:

»Digitaliseringen har været i gang i mere end 10 år, og Danske Handicaporganisationer har hele tiden sagt, at tilgængelighed skulle tænkes ind, uden at det er sket. Når Danmark så kommer ind som tredjedårligst, kan jeg godt blive lidt opgivende. Så er det godt, at EU kan det, som de danske politikere ikke kan«, siger Ask Abildgaard.

Nu skal der ske noget

Ask Abildgaard henviser til en forordning fra EU, som fra 23. september slog fast, at myndigheder har pligt til at gøre deres digitale løsninger lette at gå til. Hvis ikke, kan de blive mødt med bøder.

Hjemmesider, som lanceres, efter at loven trådte i kraft, skal overholde lovkravene senest 23. september 2019, alle andre skal leve op til reglerne fra 2020. Apps på mobiltelefonen har en frist til 2021 til at gøre deres tjeneste tilgængelig.

»Det er meget positivt med den nye lov, det kan blive en ny start«, siger Ask Abildgaard og understreger, at der også findes gode digitale løsninger. For eksempel blev NemID udviklet, så koden kan blive læst op, Skat kan være besværligt, men det virker, og det er nemt for Ask at finde et program hos DR Ramasjang til sin søn.