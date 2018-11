Økonomisk opsving kører en bue uden om den københavnske Vestegn I de velhavende kommuner nord for København er realindkomsterne steget med tocifrede procenttal, mens der ingen fremgang i det, der kan ligne et nyt Udkantsdanmark 15 kilometer fra Københavns centrum.

Der er flere timer til kampstart, men folk er allerede begyndt at ankomme til Brøndby Stadion.

I små flokke på to og to eller tre og tre bevæger de sig ad små stier til det store betongrå fodboldstadium, der rager op i landskabet som et uformelt centrum på den københavnske Vestegn.



En stor Mercedes drejer ind på pladsen ved stadion, hvor en parkeringshjælper i neongul vest guider den hen mod vip-siden. Luksusbilen står i kontrast til de mange billigere biler på den anden side af parkeringspladsen.

Midt i det økonomiske opsving er en række kommuner i Københavns Vestegn faldet af i svinget i det, som kunne ligne et nyt Udkantsdanmark bare 10-15 kilometer fra Københavns centrum.



Det gælder kommuner som Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby.

Her viser to øjebliksbilleder fra 2010 og 2017, at der er stort set ikke har været nogen fremgang i indkomsterne i denne periode. Og i Vallensbæk og Ishøj er de gennemsnitlige indkomster ligefrem faldet, viser en ny økonomisk kortlægning, udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

»Andelen af pensionister er blevet større, især i kommunerne på den københavnske vestegn, og da pensionister typisk har en lavere indkomst end folk i arbejde, så påvirker det faktum borgernes gennemsnitsindkomst i kommunen«, siger AE’s direktør Lars Andersen, som også peger på, at der er flere på kontanthjælp og andre overførselsindkomster på Vestegnen.

»Før var vestegnskommunerne mere arbejderkommuner, men nu går de mere i retning af at blive overførelsesindkomstkommuner. Det er en bekymrende udvikling, men det tegner lidt det billede af polarisering, som vi også ser på andre parametre. Det kan sammenlignes lidt med Lolland-Falster«, siger Lars Andersen.

Klubben er et samlingssted

På parkeringspladsen uden for Brøndby Stadion står førtidspensionisten Claus Rinum i sin gule neonvest og viser biler på plads. Der kommer hele tiden flere og flere, og han guider dem alle med et smil.

Han er knap så glad for sammenligningen med Udkantsdanmark, for den gør ham en lille smule ked af det.

»Det gør mig da lidt trist. Det er lidt en overraskelse, at opsvinget går uden om min kommune, og det er ikke godt«, siger han og skutter sig i kulden. Han bor selv i Albertslund.

Ved siden af Claus Rinum står Leon Baggers – også i gul vest – og giver sit besyv med. Han er derimod ikke så overrasket over sammenligningen.

»Jeg bor i Brøndby Strand og har selv mærket det på min egen krop og min families situation, fordi min kone ikke har kunnet finde arbejde«, fortæller han.

Når Leon Baggers ikke arbejder som parkeringshjælper til Brøndbys hjemmekampe, arbejder han til daglig som kranfører. Det kan ikke løbe rundt for familien økonomisk, hvis Leon Baggers kone for eksempel skal til at uddanne sig, fordi hun ikke kan finde et job, fortæller han.

»Vi arbejder begge herude til kampene. Hun står lige derovre. Klubben er et samlingssted for Vestegnen«, siger han.

Professorer kan ikke forklare

Den gennemsnitlige borger i Ishøj havde en årsindkomst på 279.200 kroner i 201o, men indkomsten faldt til 278.500 kroner i 2017, når begge tal omregnes til 2017-priser.



Fakta Definition på indkomst Personindkomsten består først og fremmest af erhvervsindkomsten, som omfatter lønindkomst, overskud eller underskud fra selvstændig virksomhed og honorarer.

Personindkomsten består derudover af offentlige overførselsindkomster, private pensionsudbetalinger og formueindkomst, som omfatter renteindtægter og gevinster og tab på værdipapirer. Derudover indgår diverse mindre indkomster, som ikke falder ind under de andre indkomstbegreber, f.eks. hædersgaver og modtaget underholds- og børnebidrag. Indkomstdefinitionen omfatter ikke arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger, og renteudgifter er ikke fratrukket. Den gennemsnitlige personindkomst før skat korrigeret for forbrugerprisudviklingen, hvilket også kaldes realindkomsten. Generelt steg indkomsterne i 2017 med 1,4 procent, når inflationen er regnet fra. Siden finanskrisen toppede i 2010 og lagde et pres på lønningerne i nedadgående retning, er realindkomsterne steget med 5,5 procent som gennemsnit i hele landet. Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Vis mere

I den modsætte ende af skalaen har borgerne i nordsjællandske Rudersdal oplevet en stigning 494.000 til 559.000 kroner om året – en fremgang i indkomst på 13,2 procent i gennemsnit siden 2010, mens Gentofte følger lige efter med en fremgang på 12,7 procent. I Ishøj er indkomsterne faldet med 1,1 procent i gennemsnit i samme periode, og i Høje Taastrup, som har klaret sig bedst på Vestegnen, er indkomsterne blot steget med 0,5 procent fra 2010 til 2017 i gennemsnit.

Politiken har bedt flere økonomer og andre eksperter om forklaringer på, at indkomsterne på Vestegnen står i stampe, men de har været tøvende. Og Lars Andersen erkender også, at AE er på jomfrulig forskningsmæssig grund.



»Det er svært at give præcise forklaringer på den manglende indkomstudvikling på Vestegnen. Vi skal dybere ned i tallene for at se, om der for eksempel er sket en afindustrialisering, så velbetalte jobs i produktionsvirksomheder er blevet erstattet af lavere betalte jobs i restauranter, cafeer og detailhandlen. Vi giver et øjebliksbillede af indkomstforholdene i 2010 og 2017«, siger han.

Område uden udvikling

Indenfor i fanshoppen står Anders Lund Bøysen og langer gule T-shirts og Brøndby IF -halstørklæder over disken. Der er kun få timer til dagens kamp mod AGF.

At Brøndby kommune er stagneret indkomstmæssigt og således ikke er en af de kommuner, som får glæde af det økonomiske opsving, er ikke noget, han føler sig ramt af.

»Det provokerer mig ikke. Jeg er glad for mit arbejde og for at bo, hvor jeg bor, og at min familie har det godt. Jeg bor til leje og har et helt almindeligt 7-16 job og tjener en standardløn. Jeg tænker ikke over, hvor meget jeg tjener«, siger han.

Han er født i Brøndby og har boet næsten hele sit liv det sociale boligbyggeri Brøndby Strand.