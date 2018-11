Panelet: Ååååh, de abonnementer kan være en satans plage En tilbud om en gratis billet kan være den sikre vej i abonnementsfælden.

Mange kender Egyptens 10 plager.

Når det handler om din økonomi, er den også under angreb af plager. En af dem er abonnementsaftaler, du ikke længere har glæde af. En anden og værre variant, er abonnementsfælderne.



Normalt siger du ja til en aftale med åbne øjne, eller det tror du da selv. Alle kan uforvarende snuble i en betalingsfælde. Du klikker på tilbud om gratis fly- eller biografbilletter, en mobiltelefon eller mirakelmedicin til spotpris og gavekort til kendte virksomheder. Det er lokkemidlet, der leder dig til abonnementsfælden.

Forbrugerombudsmanden advarede igen så sent som for to måneder siden om, at mange forbrugere er blevet snydt til at indtaste deres kortoplysninger, og på den måde bundet op på et dyrt abonnement, som de har svært ved at ryste af sig. Abonnementsfælder er nemlig big business.

De svenske forbrugermyndigheder har eksempelvis vurderet, at 3,5 millioner forbrugere i Sverige, Norge, Finland, Holland, Belgien og Østrig samlet set er blevet bundet i et uønsket abonnement de seneste 3 år. Undersøgelsen viste samtidig, at hver forbruger, der ender med et uønsket abonnement, i gennemsnit kom af med 855 kroner. Abonnementsfælderne koster altså forbrugerne 1 milliard kroner om året alene i de 6 lande.

Tusinder opgav at sige op

Ser vi på danske forbrugervaner, viser en ny måling, at halvdelen af alle voksne danskere har opsagt mindst et abonnement eller en betalingsaftale i løbet af det seneste år. Det er mange. Heldigvis havde de fleste den oplevelse, at det var nemt at opsige aftalen.

Mens hele 13 procent – altså 600.000 forbrugere – brugte noget længere tid på opgaven med at sige op, end de i sin tid brugte på at indgå aftalen, ja, så var der 4 procent eller 185.000 af os, for hvem det var så besværligt at vride sig ud af aftalen, at vi var tæt på at give op. Og endelig var der de 46.000, som bare gav op og stadig har det uønskede abonnement, der sidder og suger købekraft ud af privatøkonomien måned efter måned.

Målingen viser desværre også, at abonnementer er ekstra plagsomme for unge. Hver femte unge brugte længere tid på at vikle sig ud af aftalerne end på at acceptere dem i sin tid, og hver tiende fandt det så besværligt at sige fra og op, at de var ved at give op. Det er ikke i orden, at det skal være en udmattelseskrig at komme ud af en abonnementsaftale.

Det gik galt for mig selv

Kan man undgå abonnementsplager? Ja, ved slet ikke at indgå abonnementsaftaler på nettet eller andre steder. Men det er urealistisk.

Tjek her tommelfingerreglerne fra Forbruger Europa, og garder dig mod plagerne:

Inden du skriver dit navn og adresse, så tjek, om du bliver bundet til et køb eller et abonnement. Tjek for felter, som er krydset af i forvejen Det skal tydeligt fremgå ved bestillingen af en prøvepakke/prøveabonnement, hvis du bliver bundet af et abonnement Du er ikke forpligtet til at returnere eller betale for en pakke, du ikke har bestilt Det er altid sælgeren, der skal kunne bevise, at du har accepteret et køb Hvis sælgeren hæver penge på dit betalingskort uden din accept, så kan du gøre indsigelse over for din bank for at få tilbageført pengene

Alle gode råd til trods, kan det gå galt – selv for mig. Det erfarede jeg forleden, da jeg fik mail fra en virksomhed på nettet om, at nu opkrævede de betaling for ’mit abonnement’. Jeg blev vranten, da jeg mente at have købt en engangsydelse hos dem og ikke en løbende aftale.

Heldigvis var ’min aftale’ sagt op på et minut. Min fodfejl kostede mig 199 kroner.

Når vi færdes på nettet som forbrugere, er vi desværre alle jaget vildt året rundt.