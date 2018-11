Klarlunds klumme: Mange tror, at sundhed er noget, man spiser Vi er ofte til fals for de sidste nye skrig på madfronten, mens de gammelkendte kostråd kan virke kedelige.

Brevkassen får mange spørgsmål om kost. Hvad er op og ned i low carb-trenden? Hvad med palæo? Skal man juice eller blende? Er det farligt at stege kartoflerne? Kan jeg erstatte fisk med fiskeoliepiller? Hvad skal jeg stege i? Er kokosolie sundere end olivenolie? Virker grøntsagerne, hvis de koges? Skal frugten spises med eller uden skræl? Kan man få for mange nødder? Eller for få?



Skal jeg forsage gluten? Er sojamælk bedre end komælk? Kan man tabe sig på vandkuren? Og er den farlig? Er det godt at spise på forhånd, så man undgår sult? Hvordan sammensætter jeg en korrekt antiinflammatorisk kost? Spørgsmålene er mange, og jeg kan godt forstå, at det er svært at finde vej i sundhedsjunglen.

Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Mange synes, det er spændende at spise ligesom Thomas Rode, Gwyneth Paltrow og andre kendte. Generelt har vi nok for vane at lytte mere til det sidste nye end til de sundhedsråd, der kommer fra officiel side. Men de er nu ikke så tossede endda.

Videnskab.dk beretter om et dansk studie, der viser, at mennesker, der følger kostrådene, har lavere risiko for at blive ramt af blødning eller blodprop i hjernen. Konklusionen baseres på analyser af over 50.000 danskeres kostvaner.

Oplysningerne er sammenholdt med over 2.000 journaler for de af deltagerne, der gennem årene er blevet ramt af blødning eller blodprop i hjernen, tilsammen kaldet apopleksi eller slagtilfælde. Forskerne vurderede effekten af 6 ud af de 10 kostråd: Spis fisk, spis frugt og mange grøntsager, vælg fuldkorn, vælg magert kød og magert kødpålæg, spis mindre mættet fedt, og spis mindre sukker. Jo flere kostråd, folk oplyste, at de havde fulgt, jo lavere var deres risiko for slagtilfælde.

Men man kan ikke være helt sikker på, at der er en årsagssammenhæng. Måske er de personer, der følger kostrådene, også sundere på andre områder. Måske kender de bare kostrådene og vil som den dygtige pige i klassen gerne give det rigtige svar, når de bliver spurgt. Tilbage står vi dog med det indtryk, at selv om de danske kostråd måske er mindre sexede end så meget andet, er de ikke så ringe endda.

Men det er en misforståelse, når mange mennesker tror, at sundhed kun er noget, man spiser. Fokus bør være på at spise varieret, ikke for meget, kvitte tobakken, drikke alkohol med måde, dyrke motion, prioritere fællesskab og evne at vende blikket udad snarere end indad.

Kilder:

https://videnskab.dk/krop-sundhed/faerre-slagtilfaelde-blandt-folk-der-foelger-kostraad

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0206242