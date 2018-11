Test af batteridrevne lys: De er dårlige, og det dårligste gik i stykker under testen

Fakta

Led-lys

Led er en forkortelse for lysemitterende diode (Light Emitting Diode) og er kort fortalt en diode, der kan omdanne elektricitet til lys.



Led-lys har en meget lang levetid på mellem 25.000 og 50.000 timer og et strømforbrug langt under andre lysteknologier – f.eks. på en tiendedel af glødepærens – og derfor vinder led i højere og højere grad indpas i både private hjem og hos virksomheder frem for traditionelle lyskilder som glødepæren, halogenpæren, energisparepæren og lysstofsrør.



Det er en relativt ny form for lyskilde. Led-dioden blev kommercielt udviklet i begyndelsen af 1990’erne, men det er først i løbet af de seneste 10 år, at teknologien er blevet forfinet nok til at kunne bruges til belysning. I 2014 fik opfinderne – tre japanske forskere – Nobelprisen i Fysik for at have udviklet teknologien.



