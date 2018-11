13 forudsigelser om bilmarkedet

1 Elbilen bliver billigere end benzin/dieselbiler i 2021

Om kun tre år vil indkøbsprisen på en ny lille eller mellemklasse-elbil være på niveau med brændstofbiler. I forvejen er det langt billigere at eje og køre en elbil, takket være langt lavere energiomkostninger og vedligeholdelse. I løbet af 2021-2025 bliver økonomien i benzin/dieselbiler værre. Brugtprisen falder dramatisk, og dermed stiger afbetalingsraterne for en ny benzinbil.

2 Folk vælger de nye kørselstjenester - 2021

Fra 2021 – og måske tidligere – vil dusinvis af nye kørselstjenester med elektriske, førerløse biler strømme ud på markedet. Her tegner du abonnement på en tjeneste, der henter dig og sætter dig af, hvor du vil – som en form for robotchauffør. Tjenesterne vil være ti gange billigere for en forbruger, end hvis han eller hun skal ud og købe og køre sin egen benzinbil. De vil være 2-4 gange billigere end at køre i din nuværende bil. Grunden er den enkle, at en benzinbil kun bliver brugt 4 pct. af tiden, mens de førerløse biler vil være i kørsel 40 pct. af tiden.

3 Priserne vil være i bund fra starten

Konkurrencen for at komme først på det nye marked for førerløs kørsel er intens, og investeringerne er ekstremt høje, fordi der er en dynamik, hvor ’vinderen får det hele’ – hvor der globalt vil stå få spillere tilbage. Derfor vil servicen være høj, og prisen blive presset i bund og hurtigt nærme sig kostpris.

Firmaer, der arbejder på robot-kørselstjenester, inkluderer Uber, Lyft, kinesiske Didi, Google, Tesla, Daimler, BMW, Volvo og de store biludlejningsfirmaer.

4 Vi holder op med at have bil

En stor del af befolkningen vil droppe at have bil. Byboerne bliver de første, og folk i yderdistrikterne de sidste. I 2030 vil 95 pct. af de kilometer, vi kører, foregå med kørselstjenester. Omkring 20-25 pct. af folk i landområder vil ikke gå over til kørselstjenester.

5 Benzinbilen dør i 2024

Kombinationen af elbiler og den udvikling, at folk generelt holder op med at købe bil, betyder, at fabrikkerne holder op med at fremstille benzin- og dieselbiler allerede i 2024, langt før de fleste regeringer har sat en deadline for udfasning.

Hovedårsagen er, at nysalget af biler vil styrtdykke i 2025, og der vil være rigeligt med meget billige brugte benzinbiler på markedet til at dække behovet. Produktionen af benzinbiler vil være et nichemarked, på linje med pladespillere og vinylplader, rettet mod forbrugere, der ikke går op i pris.

6 Du kan ikke slippe af med din brugte bil

Priserne på brugte benzin- og dieselbiler styrtdykker, i takt med at folk foretrækker elbiler og i stor stil skifter fra at eje bil til at abonnere på en kørselstjeneste.

7 Bilindustrien er færdig som branche

Firmaer, der sælger bilforsikring, administrerer parkeringspladser eller sælger biler (bilforhandlere), falder en efter en som dominobrikker. Allerede i 2024 vil bilforhandlere dybest set være færdige som branche og være reduceret til en niche. Salget af nye biler falder med 70 pct. i 2030, og det sætter bilproducenterne under enormt pres til at skifte over til at blive kørselsfirmaer – eller risikere at dø.

8 Parkeringspladserne kommer tilbage til byen

En tredjedel af pladsen i mange byer er optaget af parkeringspladser. I takt med fremkomsten af førerløse biler vil parkeringspladserne blive frigivet til andre formål. Det kan være at gøre vejene bredere og dermed gøre fremkommeligheden for trafikken bedre. Det kan være, at de bliver frigivet til at lave grønne områder eller bebyggelse.

9 Vi får to timer ekstra foræret

Når vi ikke selv behøver at køre, får vi to timer om dagen foræret, som vi kan bruge til alt muligt andet. Vi kan læse i bilen, vi kan studere til eksamen, vi kan sove – hvad vi end har lyst til.

10 De gamle, de handikappede og de unge vinder

Det nuværende system med halvgod offentlig transport og privatejede biler efterlader en stor gruppe af borgere dårligt stillede. Det gælder de unge, de gamle, de handikappede og andre, der ikke har god adgang til transport, der er til at betale. De får stor fordel af et transportsystem, der er langt billigere og mere fleksibelt.

11 Biler vil være ti gange sikrere i 2022

Stort set alle – 94 pct. – af bilulykker skyldes bilistens fejl. De selvkørende biler vil være langt mindre tilbøjelige til at lave fejl, og de lærer at blive bedre for hver kilometer, de kører, da al data fra autopilotsystemet konstant bliver indsamlet.

12 Trængslen vil forsvinde

Bilparken mindskes med 80 pct., som så godt nok hele tiden vil være på vejene. Byernes parkeringspladser vil blive nedlagte, og man kan derfor gøre vejene bedre fremkommelige. De selvkørende biler er mindst dobbelt så effektive til at udnytte pladsen på vejene, som mennesker er. De selvkørende biler er konstant koblet på nettet og kan køre uden om trafikpropper. Og myndighederne kan beskatte bilerne i realtid, f.eks. ved at kræve højere kørselsafgifter i myldretiden i København, og dermed omdirigere trafik til andre tidspunkter.

13 Det bliver ulovligt at køre bil

Med de førerløse selvkørende biler holder folk op med at eje og føre deres egen bil. Unge holder op med at få kørekort. Efterhånden bliver det klart for alle, at mennesker er farlige bilister og ovenikøbet sænker trafikken. Det bliver socialt uacceptabelt at køre.

Kilde: Tony Seba