Efter gluten-studiet: Myndighederne nedtoner på livet løs, mens de alternative siger 'hvad sagde vi?' Et stort dansk studie om de positive effekter af at droppe glutenholdige varer ses som en sejr hos alternative kostfolk og en lettelse for folk, der har fået gavn af glutenfri kost. Men eksperterne maner til besindelse.

»Sådan og endelig !!!! :-)«

»Jeg ved det virker, og nu bekræfter forskning det samme. Har du dagligt problemer med mave/tarmen, så skær glutenholdige fødevarer væk«.

Facebookposten fra en alternativ kostvejleder i Herning er glad og triumferende, og på de sociale medier vælter det ind med den ene glade meddelelse om det nye studie og opsigtsvækkende studie, som Politiken omtalte onsdag.

I studiet har forsøgspersoner fået det bedre i maven med mindre oppustethed ved at fjerne hvedebrød, pasta og andet med indhold af gluten.

De tabte sig også næsten et kilo, da de levede glutenfattigt, i forhold til forsøgsperiode, hvor de levede glutenholdigt. På trods af, at de i begge perioder fik samme mængde energi fra maden. Med andre ord kan raske danskere få gavn af at droppe gluten.

En stor mængde firmaer og bagerier, der sælger glutenfrit brød, melder sig også efterfølgende på banen med links til deres udvalg.

Det står med andre ord pludselig 1-0 til den alternative sundhedssfære i den skyttegravskrig om gluten, der har været i medierne i mange år.

Det er en sfære, hvor folk som Thomas Rode Andersen (palæo-diæten), Lene Hansson, lowcarbere som Madbanditten, læger som Katrine Flint og Carsten Vagn-Hansen og mange andre huserer sammen med tusindvis af borgere, der følger, at de har fået det bedre af at droppe brødet og pastaen.

En religiøs krig

»På den ene side har der været alle dem fra klassiske lægelige side og fra de offentlige institutioner, der mente, at de eneste der har et problem med gluten, er folk med sygdommen cøliaki, og som latterliggjorde og kaldte det indbildning og placebo, hvis folk sagde, at de havde gavn af det. På den anden side var der dem, der mener, at gluten er roden til alt ondt, og skyld i alt muligt - et mantra, jeg vil kalde dumreligiøst«, siger Umahro Cadogan.

Han er sundhedsvejleder og ekspert i programmet ’Kan man spise sig rask?’ på TV 2. Han fjerner til tider gluten fra sine klienters diæt, hvis almindelig sund kost ikke hjælper godt nok.

»Det her studie har givet anledning til, at en masse nu kan sige ’hvad sagde jeg’. Mit Instagram og mail er blevet bombarderet med beskeden om, at ’se nu, vi havde ret’. Men det er ikke helt det, studiet viser. Det viser jo ikke, at gluten er farligt. Men det viser, at nogen kan få gavn af at prøve at skære ned på fødevarer med gluten«, siger han.

Et eksempel på ’hva’ sagde jeg’ er Ninka-Bernadette Mauritsen, der blev berømt og berygtet for sin bog ’Kernesund Familie’, hvor hende og gemalen tabte sig og fik bedre af at droppe gluten, mælkeprodukter og sukker. I en post på Facebook skriver hun kort: »Hvor sørgeligt for dem, der har lyttet til kritikerne de sidste 10 år. Den der ler sidst...«.

Hun har ikke ønsket at deltage i denne artikel.

Myndighederne nedtoner

Der er god støtte i studiet fra Københavns Universitets kommunikation, hvis man er skeptisk for gluten.

»Når raske voksne spiser mad med et mindre indhold af gluten, oplever de større velvære og mindre oppustethed«, står der øverst i universitetets pressemeddelelse, der slår fast, at studiet blev lavet netop for at fastslå, om en glutenfattig kost kan bruges af andre end de få, der har den diagnosticerede lidelse cøliaki.

»Forskere ved Københavns Universitet har vist, at det skyldes ændringer i tarmbakteriernes sammensætning og funktion. Mad med mindre gluten fører også til et mindre vægttab«.

Myndighederne ser dog på studiet på en anden måde.

På Fødevarestyrelsens facebookside om kostråd, Kostråd, skrev styrelsen i onsdag, at ’du kan med sindsro spise mad med gluten, hvis du ikke lider af cøliaki eller gluten intolerance. Spis derfor gerne varieret af de forskellige fuldkornstyper (...)«, står der.

Man skal altså ikke forsøge sig med at skære i gluten.

På DTU Fødevareinstituttets hjemmeside er nyheden endnu mere afvisende vinklet:

’Ingen grund til at anbefale glutenfattig kost til alle’, lyder overskriften.