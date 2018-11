Vi brugte så meget tid på forbrug, at vi begyndte at spørge os selv, om det var sådan, vi skulle bruge vores liv

»Når jeg kom hjem med noget nyt, spurgte min mand ofte, om jeg ikke havde sådan en i forvejen. Og det var, som om jeg fik nok. Jeg var ved at få kvalme over alt det forbrug«.

Kirstine Thue Hansen tænker tilbage, fordi hun og familien er gået med i Politikens klimaeksperiment, hvor de som en ud af tre familier lader en fagmand gennemgå deres CO 2 -belastning. På den måde kan de finde ud af, hvor stor CO 2 -udledning deres livsstil medfører, og få tip til, hvad de selv kan gøre for at mindske det.

Familien tæller ud over Kirstine Thue Hansen, 35 år, hendes mand, Ömer Göksu, 36 år, og to børn, Laurits Günes på 3 år og Rosa Nehir på 1 år. De har registreret en række deltaljer i deres forbrug: deres transport gennem det sidste år, deres energiforbrug, og i en uge har de skrevet op, alt hvad de har spist.

Serie Vores klima Det er ikke for sent at bremse den globale opvarmning og redde kloden. Men vi har kun 12 år til at halvere CO 2 -udledningen ifølge FN’s Klimapanel.

Serien ’Vores klima’ tager temperaturen på vores forbrug og bidrager med nye ideer, guide til løsninger og viden om, hvordan vi kan ændre vores liv i en mere klimabevidst retning. Hvor meget kan vi selv gøre og i fællesskab? Følg med frem til jul.

Familien går allerede op i at leve klimavenligt, men sådan har det ikke altid været. Tidligere havde både Kirstine Thue Hansen og hendes mand to gode lønninger og levede som de fleste. De tog på ferier, også weekendture, hvor de rejste med fly. De spiste kød stort set hver dag, og røde bøffer var ikke sjældent på menuen i weekenden. De købte også masser af dimser, elektronik og altså meget tøj, som den dag på Gammel Kongevej. Kirstine Thue Hansen anslår, at hun købte nyt tøj hver uge.

»Vi gik op i at købe økologisk, kemifrit, svanemærket og allergivenligt, vi gjorde bare som andre omkring os, og vi tænkte egentlig, at det var nok«, forklarer Kirstine Thue Hansen.

Hun er uddannet økonom med speciale inden for bæredygtighed og arbejdede i mange år med CO 2 -reduktion i Mærsk Oil. Mens Ömer Göksu, som kom hertil fra Tyrkiet for at blive ph.d., men blev, fordi han mødte Kirstine Thue Hansen, er uddannet ingeniør med speciale i vindenergi. Men det bæredygtige i deres arbejde var ikke noget, de levede ud hjemme. Eller på arbejdet, husker Ömer Göksu.

»Det var engang, hvor jeg fløj til Bruxelles for at holde et fire timers møde og så fløj hjem igen. Det var spild af tid, penge – og af CO 2 , tænkte jeg«.

Helt galt blev det med forbruget, da de fik børn. Med dem kom en masse udstyr, babytøj og tilbehør. Og da barn nummer 2 kom, skulle en del af det skiftes, så det blev i pigefarver. 3-værelses lejligheden på 70 kvadratmeter var også ved at blive for lille, så hver weekend gik med at kigge på nyt hus.

»Vi brugte så meget tid på forbrug, at vi begyndte at spørge os selv, om det var sådan, vi skulle bruge vores liv. Var det det her, vi ville? Vi begyndte også for alvor at tænke over klimaproblematikken«, forklarer Kirstine Thue Hansen.

I oktober 2016 går de drastisk til værks og indfører et forbrugsstop. Slut med hovedløst forbrug.

»Vi droppede alle impulskøb. Den der lysestage eller sådan noget halløj, man lige skal have med hjem. Madvarer, man fristes af, som man lige skal prøve, og som så ligger og bliver gammelt, efter man har smagt på det en enkelt gang«.

De går over til at købe alt, de kan, som genbrug. Og sådan har de levet siden.

»Jeg har ikke købt nyt tøj i 2 år. Jo, tre par underbukser og lige nu et par nye nylonstrømper, men ellers er alt købt i genbrug«, siger Kirstine Thue Hansen.

I forbindelse med en omstrukturering på arbejdet tog hun imod en frivillig fratrædelse og går nu hjemme, mens hun opbygger en onlineportal, som skal sælge bæredygtigt strikkegarn.

Familien har ændret madvaner og spiser meget mindre kød. Nytårsforsættet i år var to vegetariske dage om ugen, og Kirstine Thue Hansen har desuden spist vegansk siden marts måned.

Men batter deres indsats i det store regnskab? Det vil familien gerne vide.

»Jeg kan godt savne tidligere tiders sorgløshed, hvor vi bare gav los. På en måde er det ligesom at være på slankekur, hvor man gør en masse, men det hele tiden ligger i baghovedet, om vi har gjort nok«, siger Kirstine Thue Hansen.





Foto: Peter Hove Olesen Klimakampagnen. Kirstine og Ömer er en klima-duksefamilie på Frederiksberg. Deres Co2 aftryk svarer allerede nu til 2050 målene. De bor med deres to børn Laurits og Rosa.

Feta, oliven og havregrød

Og det er her, seniorkonsulent i Det Økologiske Råd Kåre Press-Kristensen kommer ind i billedet og stiller sin bærbare computer på familiens spisebord. Han er en effektiv herre i blå skjorte. Han forklarer, at familiens CO 2 -fodspor udgøres af deres eget forbrug og så af det offentlige forbrug – det vil sige, den CO 2 , der udledes, ved at vi som samfund driver eksempelvis skoler, sygehuse og rådhuskontorer. Det sidste kan familien ikke ændre på selv, så det er familiens eget forbrug, han regner på.

Familien har den seneste uge skrevet alt ned, de har spist, og sammen med konsulenten giver de sig til at regne. Ömer Göksu har fået 50 gram feta og oliven til morgenmad en dag, hvor de andre har fået havregrød på vand. En anden dag er der serveret brød og æg. Og sådan fortsætter de. I regnskabet skønner de over et årsforbrug på områder, hvor ugen har været atypisk. Lige denne uge tror Kirstine Thue Hansen, at de har spist mere vegansk end vanligt, fordi den plantebaserede mælk har været på tilbud til halv pris, 10 kroner for en liter, måske også mindre kød.

»Det er, fordi det ikke var mig, som handlede«, smiler Ömer Göksu.

Han kan godt lide at lave tyrkisk mad med oksekød. Eller lammegryde med gulerødder og kartofler, som krydres med hele peberkorn og citron.

»Børnene elsker det, for kødet bliver helt mørt«, han smiler.

Kirstine Thue Hansen siger, at det sværeste er at ændre madvanerne.

»Det kræver nye teknikker, for hvordan laver jeg linsefrikadeller fra bunden? Det har slået mig, at det er nemt som kødspiser, for der er kødet udskåret og lige at gå til, mens du ikke kan købe frisk selleri skrællet og skåret i skiver. Derfor kræver det også tid«.

Fakta Tre familiers klimaregnskab Politiken besøger tre familier, som får vurderet deres CO2-belastning af en fagmand og får tips til, hvordan de kan reducere deres udledning.

Efter tre uger vender vi tilbage for at se, om familierne har sparet og for at lære af deres erfaringer. De tre familier er forskellige - en familie har gjort meget for at reducere sit forbrug, en anden har gjort noget, mens en tredje ikke er begyndt at handle på det endnu. Familiernes co2-fodspor skønnes på baggrund af beregninger fra Concito og Det Økologiske Råd. Læs mere om beregningsmetoderne på politiken.dk/6860424 Vis mere

Kåre Press-Kristensen gennemgår maden: kød, ost og smør , dansk frugt, importeret frugt. Mælk, brød, pasta og sukker er i samme kategori, fordi deres klimabelastning er omtrent den samme. Han omregner gram til kilo til CO 2 -belastning. Alt i alt kommer han frem til, at familiens madforbrug belaster klimaet med knap 2,6 tons CO 2 . Det er knap 5 gange mindre per person end en gennemsnitsdansker.

»Det giver jer noget manøvrerum på andre områder«, siger Kåre Press-Kristensen, der også fremhæver, at CO 2 -belastningen per kilo brød er det dobbelte af belastningen per kilo importeret frugt, hvilket betyder, at familien uden store bekymringer kan give børnene bananer.

Herefter gennemgår de familiens forbrug af vand, gas og el, men også her er der meget lidt eller intet at hente. Kåre Press-Kristensen forklarer, de fleste peger på el, når de skal spare CO 2 , men at det sjældent belaster meget, medmindre man opvarmer sin bolig med el.

»Bare for at sammenligne kan man sige, at jeres forbrug af kød giver et større CO 2 -udslip end jeres elforbrug«. .

Ömer Göksu kommer ind med små kopper med stærk tyrkisk kaffe, mens Kåre Press-Kristensen går til det, han kategoriserer som ’ting og sager’. Det er alt fra køb af elektronik som telefoner og computere til tøj og møbler.



»Her kommer vi ud i et skøn«, siger seniorkonsulenten, som på baggrund af familiens beretninger vurderer, at de ligger på en fjerdedel af det, gennemsnitsdanskeren forbruger, da de stort set ikke køber møbler, tøj og elektronik og næsten udelukkende køber genbrug.

»Skulle jeg have en ny computer, ville jeg gå ned i en lokal butik, som sælger genbrugselektronik med reklamationsret«, forklarer Kirstine Thue Hansen, som også fremhæver færre gaver og legetøj købt som genbrug, som vigtige måder at reducere forbruget på.



Kåre Press-Kristensen er synligt imponeret: »Det er fantastisk. Det lavere forbrug på ’ting og sager’ betyder rigtigt meget for jeres CO 2 -belastning«.

Han advarer dog om, at det kan blive svært for familien at holde forbruget så lavt, når børnene vokser sig store og efterspørger telefoner og computerspil. Det kan også få betydning for kategorien ’service og kommunikation’, hvor eksempelvis computerspil samt streaming af tv og film indgår. Her har familien i dag et ultralavt forbrug.

Tilbage er transporten. Familien har en Volvo stationcar V50 fra 2009, som de købte brugt i 2016. I 2014 eksperimenterede de faktisk med at lease en elbil, men en tur på godt 400 km over til Kirstine Thue Hansens forældre i Brønderslev krævede dengang 5 opladninger og tog 8 timer. De har også taget toget, men det blev rigtigt svært, da Kirstine Thue Hansens far på et tidspunkt var på aflastning på et plejehjem 8 kilometer uden for byen, hvortil der kun kørte to busser i døgnet. Ömer Göksu kører i bil til sit arbejde nord for Roskilde, her kunne han tage tog og bus, men hvor køreturen kan gøres på en 35-40 minutter, tager det en hel time med det offentlige – hver vej.

»Der kan være noget, som måske teknisk er muligt, men som praktisk ikke er det«, mener Kåre Press-Kristensen, der regner ud, at hvor Ömer Göksu transport på arbejde, svarer til 3,1 ton CO 2 om året, ville han komme ned på 1,2, hvis han tog det offentlige halvdelen af alle dage, og helt ned på 0,8, hvis familien havde en elbil, han brugte hver dag.

Med i transportregnskabet er også familiens flyrejser. Klimabelastningen udregnes efter private rejser. Sidste år havde de 10 rejser til besøg i Tyrkiet – og i England, hvor Kirstine Thue Hansens søster og hendes familie bor.

»Familiebesøg er svære at undvære, men vi forsøger, når vi eksempelvis er i Tyrkiet, at være der i lang tid i stedet for at tage flere kortere besøg«, forklarer Kirstine Thue Hansen.