Salget på black friday tegner til ny rekord Antallet af køb på nettet er steget med fire procent på black friday sammenlignet med rekordåret 2017.

Forbrugerne har haft travlt med at købe ind i de danske netbutikker på black friday.

Frem til klokken 18 er antallet af transaktioner fire procent højere end sidste år hos Dibs, der er en del af Nets og leverer betalingsløsninger til over 25.000 netbutikker.

»Black friday har været rigtig god. Det er en mindre stigning end den, vi så fra 2016 til 2017. Men det er stadigvæk en flot fremgang, der viser, at danskerne har taget black friday til sig«, siger Henriette Høyer, der er salgsdirektør hos Dibs.

I 2017 brugte de danske forbrugere samlet 2,1 milliarder kroner på black friday.

Og hvis tendensen med flere køb på nettet også gør sig gældende i de fysiske butikker, kan der være lagt op til et højere forbrug i år.

De fleste køb på nettet var fra klokken 22 i går aftes og frem til klokken otte i morges.

»Det kan tyde på, at de fysiske butikker har gjort det godt i år og fået mange kunder ned i butikkerne i løbet af dagen«, siger Henriette Høyer.

Black friday har været markedsført intensivt de seneste år, og Henriette Høyer vurderer, at den store handelsdag måske er ved at nå toppen.

»Black friday har været mere og mere hypet de seneste år, og man kunne tro, at det er ved at toppe. Men det er svært at sige, og vi må vente at se, til vi har de endelige tal«, siger Henriette Høyer.

De endelige tal for omsætningen på black friday kommer mandag fra Nets.

ritzau