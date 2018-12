Digitalt: Her er otte lidt mere klimavenlige techgaver Smartphones, tablets og computere er blandt de største miljøsyndere, og det kan lægge dårlig samvittighed under juletræet sammen med gaverne. Men nogle gadgets er mere miljøskånsomme end andre.

Den forbrugerelektronik, vi elsker at bruge i hverdagen, er desværre også blandt de mest miljøfjendtlige produkter, vi bruger penge på. De store techfirmaer lover bod og bedring, men det går ret langsomt, og det kan gøre det svært for den klimabevidste forbruger at købe julegaver til techglade gavemodtagere.