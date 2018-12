Juleanalysen: Anmasende og insisterende ældre mand gav mig en flov smag i munden Mit store forbillede er min farbror, som altid fik folk, han mødte, til at smile. Men jeg er blevet sådan en, der sidder med blikket og ørerne fikseret i mobiltelefonen.

Der skulle en lidt anmassende og insisterende mand til, før jeg opdagede, at jeg var begyndt at gå rundt i en osteklokke.

Han kom ind i metroen på Lindevang Station sammen med en kvinde, formentlig hans kone, og de tog de to eneste ledige klapsæder – han ved siden af mig og hun på den anden side af gangen.

Først lagde jeg slet ikke mærke til dem, for jeg sad med et eller andet radioprogram i ørerne, formentlig en podcast, jeg kan ikke engang huske, hvad det handlede om. Samtidig var jeg i gang med at læse noget på telefonen, effektivt lukket ned for omverdenen. Men så var det, han lænede sig ind over min telefon og prøvede at læse med.

»Hvad er det, du er så optaget af«, sagde han, med vilje en smule provokerende, tror jeg, men bestemt i en venlig tone, så vidt jeg kunne opfange gennem høretelefonen.

Jeg vendte mig mod ham og overvejede et kort sekund, om han var tosset. Men han var bare en pensionist i en nydelig frakke, formentlig lige omkring 70 år gammel. Så jeg hev den ene høresnor ud af øret og svarede, helt spildt er min opdragelse i det mindste ikke. Han så ikke videre imponeret ud over svaret, jeg var bare på Facebook for at se, hvad mine venner og bekendte sendte rundt.

»Er det interessant«, spurgte han, og jeg fattede nu, at den her samtale nok ikke bare ville slutte, og slukkede for min telefon. Og fik en en lille snak om deres tur ind til byen, hvor de skulle spise frokost og videre på et lille museum, som jeg ikke havde hørt om før. Han fik også lige skudt ind, at det var ærgerligt, at folk aldrig snakkede med hinanden mere. Hen ville gerne ud i verden for at møde andre mennesker. Og så stod de af.

Tø den sure skrankepave op

Så sad jeg der med en lidt flov smag i munden. Jeg ærgrede mit engang selv over at alle mennesker sad begravet i deres mobiltelefon, det var svært at se et menneske i øjnene og endnu sværere at slå et smil af dem på vores fælles rejse i metro, tog eller bus. Nu lukker jeg selv omverdenen effektivt ude. Tiden på togturen, i julehandlen og hos tandlægen foregår som regel med ørerne stoppet til.

Jeg har ellers altid haft min skønne farbror som forbillede. Han kunne ikke stå i en kø, købe en pose slik eller komme ind på en campingplads uden at få vekslet ord med folk. Selv den sureste skrankepave kunne han tø op, og hans øje for den ofte ellers anonyme kassedame eller tjener gjorde både deres og hele selskabets dag bedre.

Jeg har øvet mig på det tidligere, at lade en rosende bemærkning falde, spørge til ekspedientens lange dag og sørge for øjenkontakt og et smil til den, der har tegnet et hjerte med mælkeskummet i caffelatten. Jeg har glemt, hvornår jeg holdt op med at gøre det. Men nu skal det være løgn. I den søde juletid skal jeg igen i træningslejr med rent faktisk at møde de mennesker, jeg møder i det offentlige rum. Selv om nogen sikkert vil tænke, at jeg er tosset.

Vil du være med?