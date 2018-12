Spørg Bente Klarlund: Bøvsetrangen melder sig, så snart jeg sætter mig til bords Bente Klarlund besvarer spørgsmål fra læsere om sundhed. Her er emnet luft i tarmene.

Anonym:Jeg er en mand på 62 år, 173 cm og ca. 69 kg. Jeg oplever akut gastryk i maven, når jeg skal spise, så jeg har stor trang til at bøvse. Den kommer først, når jeg sætter mig foran maden.

Jeg har kontorarbejde, så jeg motionerer hver dag – en god times motion hver morgen på tom mave. Vægtløftning, ca. 15 øvelser med 12 repetitioner, i en halv times tid, og derefter 5 kilometer løb 3 gange om ugen. Cykeltur i De Sydfynske Alper, ca. 20 km, 3 gange om ugen. Kajak 2 gange om ugen i sommersæsonen. Jeg har et landsted, så ud over ovennævnte er der brændehugning og andet have- og skovarbejde.

Bente Klarlund Pedersen Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed

Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Morgenmad: økologisk mysli uden sukker med letmælk eller havreklidgrød. Frokost: Rugbrød, æg, tomat og løg eller grovflutes med forstegt bacon, tomat eller ost, som ostebrød. Aftensmad: Kartoffelmos med 30 g bacon, hakkede bønner, tomat og forårsløg eller hakkebøf, 100 g, med brun sove (jævnet med mel) kartofler og løg. Jeg er lidt opmærksom på fedt, salt og sukker og drikker ingen alkohol til daglig.



Gasudviklingen opstår umiddelbart før alle måltider og er meget generende, når jeg spiser sammen med andre. Jeg får ikke sure opstød og har heller ikke problemer med afføringen.

Kan du ud fra dette sige noget om, hvad jeg kan gøre for at undgå denne gas?





Bente Klarlund Pedersen:Jeg har forelagt dit problem for seniorforsker og speciallæge i mave-tarm-sygdomme Dennis Raahave, og det er med hans hjælp, at jeg svarer dig her.

Du oplever trykken i maven og udtalt trang til at bøvse, når du skal til at spise. Luft i maven hidrører enten fra luft, som man har sunket (ofte i forbindelse med spisning), eller fra tarmgasser. I din situation må det jo så være det sidste, der er tale om, og hvis der kommer luft op, vil man oftest p.g.a. lugten ikke være i tvivl om, at det stammer fra tarmen.

Tarmluft udvikles fra afføring i tyktarmen, og når der er meget luft, er der ofte også meget afføring til stede. Det kan godt være tilfældet, selv om man har afføring hver dag. Så er der tale om såkaldt skjult forstoppelse.

Din megen motion burde imidlertid modvirke det, men spørgsmålet er, om du får nok at drikke i det daglige; du skriver intet om det, men bør nok drikke 1,5 - 2 liter. Hver gang man drikker, stimulerer man tarmen til at bevæge sig. Det ville også være godt for din tarm at spise flere grove grøntsager og mere frugt.

Prøv at rense tarmen lidt ud med afføringsmidlet Magnesia, 2 tabletter morgen og aften i 2 dage, og herefter at begynde at ændre mad og drikke som anført.