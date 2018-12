Spørg Bente Klarlund: Hvad er gluten egentlig godt for? Bente Klarlund Pedersen besvarer læserspørgsmål om sundhed. Her er emnet gluten.

FOR ABONNENTER

Søren Hansen:Jeg ved, at du tidligere har talt imod, at man ukritisk indleder en glutenfri diæt. Men hvad er gluten egentlig godt for?