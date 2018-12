Træt af julens materielle pakkeræs? Her er 5 gaver, der gavner

1I får marcipangrisens sløjfe, Syriens børn får vinterhjælp

Unicef kalder det selv ’årets mandelgave’. I stedet for en mere eller mindre køn marcipangris i ditto æske får den glade køber og giver i stedet en flot cyanblå æske, hvor marcipangrisen er væk, og en blå sløjfe ligger tilbage, da pengene er gået til at hjælpe børn i Syrien gennem den kolde vinter. Sløjfen inviterer til en leg i tråd med den oprindelige mandelgavetradition, der stammer fra Frankrig: Ifølge den gamle tradition fik vinderen titlen af aftenens konge og dertil en række privilegier. Som vinder kan man derfor med sløjfen om fingeren bestemme alt fra kys, den første gavevælger eller første sang om træet, og mandelgaven bliver til en leg, der samler familien.

Gaven koster 150 kroner og kan bestilles ved at sende en sms med teksten MANDEL til 1900, og den kan også købes på www.unicef.dk/mandelgave.

2 Giv mad til en hjemløs i alt fra 2 uger til 2 måneder

Morgencafé for Hjemløse, der holder til på Theklavej 48 i Københavns Nordvestkvarter, serverer hver dag morgenmad og varm middagsmad for op mod 200 hjemløse og socialt udsatte. Gennem deres ordning på www.madbillet.dk (søg på ’hjemløs’) kan man købe måltider til en hjemløs i enten to uger (125 kroner), en måned (250 kroner) eller to måneder (500 kroner). Det er en gave, der giver behagelig varme, når and, sovs og risalamande ligger tungt i maven.

3De blindes englehjælp

I samarbejde med tekstildesigneren Astrid Skibsted har Dansk Blindesamfund udviklet deres egne Santa Lucia-engle i forskellige røde nuancer af filt. Du kan selv bestemme, hvor meget du vil give for englene, så gaven passer til ethvert budget. Dansk Blindesamfunds forslag starter fra 150 kroner og opefter, og englene, der både kan hænges på juletræet og pynte rundt i hjemmet, kan du læse mere om her: www.blind.dk/stot-os

4Giv en ged, køkkenhave eller 10 høns og en hane

Folkekirkens Nødhjælp har en hel webshop med ting i flere forskellige priskategorier. Alt afhængigt af gaven går den til fattige familier, udsatte unge og skolegang i de fattigste dele af verden. Der er den efterhånden velkendte ged for 275 kroner, en fodbold, der kan skabe fællesskab for udsatte børn til 100 kroner, et frugttræ, der kan give kost og indkomst til en familie, og meget andet. Også 10 høns og en hane. Læs mere på: www.giv-en-ged.noedhjaelp.dk

5Giv en god jul til et udsat barn i Danmark

Det er snart jul, og det er forbundet med glæde og hyggelige traditioner for mange, men ikke for alle. I Danmark er der ifølge Røde Kors 11.000 familier, der ikke ved, hvordan de skal klare sig gennem julen, og derfor kan du på organisationens hjemmeside give et valgfrit beløb, der kan være med til at sikre en god jul for et udsat barn i Danmark. For 200 kroner kan du f.eks. sikre ét barn en god jul, viser Røde Kors’ beregner. Du kan både støtte en enkelt gang og oprette en fast, månedlig overførsel på www.rodekors.dk/jul.