Nu er der 27 indgreb mod plastikspild på vej Vi skal have et poseforbud og stop for mikroplast i cremer, men hvor er kravene til erhvervslivets plastikspild, spørger miljøorganisationen WWF.

Nu skal der skæres drastisk i de 340.000 ton plastikaffald, der hvert år bliver skabt i Danmark.

27 initiativer Plastik skal bruges igen og igen 1 Et nationalt plastikcenter skal sætte gang i cirkulært plastforbrug 2 Danmarks plastikforbrug skal analyseres 3 Udviklings- og forretningspotentialer skal kortlægges 4 Allerede eksisterende midler til forskning og teknologi skal prioriteres til projekter omkring cirkulær forbrug af plast 5 Sektorer som landbrug, byggeri, restauration og detailbranchen skal tilbydes frivillige samarbejder om genbrug og genanvendelse 6 Pant- og retursystemet udvides med pant på juice og saft fra 1. januar 2020 7 Fra 2025 får producenter udvidet ansvar for at gøre deres emballage miljørigtig 8 Sortering og indsamling af plastikaffald skal gøres enkel og ens i hele landet 9 Danmark støtter EU-Kommissionens forslag om forbud mod en række produkter af engangsplastik. 10 En national informationskampagne skal reducere affald i naturen 11 Pulje skal støtte lokale initiativer til rengøring af de danske strande for plastikaffald 12 Forbud mod ikke-nedbrydelige haglskåle 13 Der skal iværksættes en undersøgelse af tabte fiskenet (spøgelsesnet) i danske farvande og metoder til oprensning 14 Det bliver forbudt at dele gratis bæreposer med hank ud 15 Brug af tynde plastikbæreposer forbydes, dog ikke fryseposer, affaldsposer og rulleposer til frugt og grønt i supermarkederne 16 Danskernes bæreposeforbrug skal halveres inden 2023 via en frivillig aftale med detailhandlen 17 Der skal stilles krav til brug af engangsplastik ved større arrangementer. 18 Emballageafgiften skal justeres, så den bedst muligt regulerer forbruget 19 Det skal forbydes at tilsætte mikroplast i alle typer kosmetiske produkter 20 Der skal indrettes en national forsknings- og innovationsindsats om mikroplast 21 Der skal etableres mere viden om mikroplast i spildevandsslam 22 Der skal også indsamles viden om mikroplast fra kunstgræsbaner og mulige alternativer 23 Vidensopbygning om fordele og ulemper ved biobaseret og bionedbrydelig plastik 24 Kortlægning af PVC-produkter og mulige alternativer 25 regeringen vil arbejde for fælles europæiske krav til design for genanvendelse

26 Danmark skal skrue op for sit internationale engagement indenfor plastikløsninger 27 Styrket indsats mod plastik i de nære havområder Vis mere

Det mener miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, som onsdag fremlagde en plan for at få mere plastik genanvendt og brugt med omtanke.

»I dag brænder vi alt for meget plastik af, vi skal blive meget bedre til at genanvende det. Vi har ikke uendelige ressourcer til vores rådighed, og der er ingen grund til at udvinde nye ressourcer, når vi kan bruge dem, vi allerede har«, siger Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.



Han inviterer alle Folketingets partier til forhandlinger om den 27 punkter store plan, som møder både ris og roser fra Plastikindustrien og miljøorganisationerne.

De synlige punkter i planen er allerede drypvis blevet offentliggjort. Gratis plastikposer med hank bliver forbudt, så man skal huske sin egen pose, når man går til pizzamanden. Kosmetikindustrien vil mærke et forbud mod de små stykker af mikroplast, der gemmer sig i blandt andet cremer. Og pantsystemet udvides, så det også omfatter juice- og saftflasker.

Men udover de få synlige forbud, forsøger regeringen at sætte gang i genanvendelse af plastik bag kulisserne.

Et initiativ er et nyt nationalt videncenter, som skal hjælpe virksomheder med sætte værdikæder i gang, hvor alle kan spare penge ved at genbruge hinandens materialer. Et andet er at kortlægge de typer plast, der bruges, og hvad der sker med det, når det bliver til affald. Desuden skal allerede eksisterende penge til forskning og teknologiudvikling gives til projekter, der fremmer genanvendelse og cirkulært forbrug af plastik.

Plastik Change: Hvor er pengene?

Regeringens plan vækker begejstring i brancheforeningen Plastindustrien, som regner med at et nationalt plastcenter kan samle indsatsen for en grøn omstilling i plastbranchen, mener adm. direktør Thomas Drustrup.



»Ensartet affaldssortering, initiativer for at forebygge affald i naturen, og det generelle fokus på at opbygge viden om fx bionedbrydelig plast er også rigtig gode ideer, som både vi, NGO’er og flere andre har efterspurgt«, siger Thomas Drustrup.



Ganske rigtigt er miljøorganisationen WWF Verdensnaturfonden og Plastic Change glade for, at der kommer en handlingsplan, hvor der er lyttet til en lang række af deres forslag.

»Planen lægger op til, at det skal kortlægges, hvor mange tabte fiskeredskaber, der er, og så skal der ryddes op. Det er vi meget glade for, for det har en direkte effekt på naturen nu og her«, siger Malene Møhl fra WWF.

Overordnet set er organisationen (WWF) tilfredse med, at handlingsplanen sætter kursen mod en mere cirkulær plastikøkonomi, hvor plastik i stedet for at blive smidt ud bruges igen og igen.

»Men planen lægger i høj grad op til frivillige initiativer, og det bringer os ikke så langt. Vi har brug for, at der stilles nogle flere krav til virksomhederne, så det ikke er frivilligt at kortlægge for det plastik, man bruger og lave en plan for reduktion og genanvendelse af plastik«, siger Malene Møhl.