FDM: Afgiftssystemet skal tænkes helt om, hvis vi skal have flere elbiler Elbiler under 400.000 kroner afgiftfri de næste to år.

En lappeløsning, som virker her og nu. Og ikke noget, der får antallet af el- og hybridbiler på vejene til at eksplodere.

Sådan lyder vurderingen af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om elbiler. Aftalen er, at det bliver afgiftsfrit at købe en ny elbil de næste to år.

En af de store hurdler for at få bilister til at skifte til elbil er ganske vist prisen, forklarer professor Mogens Fosgerau fra Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

»Selv om man gør elbilerne afgiftsfrie de kommende to år, er bilerne ikke særlig billige i indkøb. Skal de blive billigere, handler det om to ting: bedre teknologi og større efterspørgsel. Samtidig er der usikkerhed om, hvor godt elbiler vil holde prisen på brugsvognmarkedet«, siger han.

Derudover er det stadig mere besværligt at have en elbil i dag, forklarer han. De skal lades op, og nogle steder kan det tage temmelig lang tid.

Hybrid bliver trædepude

Hos FDM glæder afdelingschef Torben Lund Kudsk sig over, at det er lykkedes regeringen at lande en aftale for elbilerne. Men løsningen må betragtes som en midlertidig lappeløsning, mener han.

»Problemet er, at udbuddet af elbiler ikke har matchet almindelige danskeres balance mellem, hvad en bil må koste, og hvad den skal kunne. Det har været de dyre Teslaer, der har været gevinst på at købe, og det har været almindelige bilister, der har betalt regningen for det. Det bliver der heldigvis lavet om på nu«, siger han.

Han hæfter sig ved, at aftalen også gælder for de såkaldte opladningshybridbiler.

»You can’t hurry love, som man siger. Hybridbilerne bliver den naturlige trædesten i danskernes overgang til elbiler. Mange kan klare hverdagskørsel på opladninger og vender sig til den slags biler på den måde. Næste gang vil der være et større incitament til at købe en ren elbil«, siger Torben Lund Kudsk.

Hos FDM håber man på, at politikerne vil tage det egentlige skridt, som der er behov for: En ny afgiftpolitik, der gør op med afgifter, der er afhængige af bilens økonomiske værdi og i stedet fokuserer på bilernes forbrug og miljøbelastning.

»Det er sådan noget, der skal til, hvis vi skal videre med elbilerne. Men det kræver, at politikerne trækker i arbejdstøjet. Det sker nok ikke før efter et folketingsvalg«, siger Torben Lund Kudsk.