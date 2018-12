Jordemor: Sådan giver man en god start på familielivet

FOR ABONNENTER

Vibeke Weirum er træt af at høre om, at det ikke er en sygdom, når man skal føde et barn. Det ved hun godt efter sine mange år som jordemor – hun begyndte i faget som ung pige i slutningen af 1960’erne. Men det betyder ikke, at det ikke kan være svært at gøre noget, man ikke har prøvet før. Som at føde. Som at amme. Som at få et lille barn til at falde til ro. Her fortæller hun om udviklingen i forholdene for danske kvinders fødsler, siden hun selv kom ind i faget.