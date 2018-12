Klimafamilie scorer dobbelt gevinst ved at åbne døren til rummet med fryserne

»Vil I have mælk i kaffen«, spørger Katrine Johannesen og sætter en liter havremælk på bordet. Hun har forsøgt at fortsætte veganerlivsstilen i de tre uger, der er gået, siden Politiken og klimarådgiver Kåre Press-Kristensen var på besøg for at kortlægge familiens klimaregnskab.

Dengang var letmælk også en mulighed ved det brede plankebord i familien Johannesens nybyggede hus på Krøjerup Overdrev uden for Sorø.

»Det er nok, fordi jeg har været ude at fiske«, siger Jesper Johannesen om den manglende komælk i køleskabet. Han kom hjem fra Thyborøn med 16 kg torsk i nat.

»Men jeg har nok givet lidt op på det med mælken«.

Allerede ved første besøg havde familien en meget lav CO 2 -udledning fra fødevarer. De spiser meget grønt, ikke så mange mælkeprodukter og ganske lidt kød, som tilmed ofte kommer fra deres egne ænder, gæs og høns samt en sjælden gang fra fårene. Og fisk, som Jesper fanger.

Børnene i familien, Julie på ni år, Johan på fire og Topper på et år, fortærer ikke de store mængder mad. Alt i alt står familiens fødevareforbrug for en udledning på godt 3 tons CO 2 årligt – 10 tons mindre end i en lignende gennemsnitlig familie. Johannesens samlede klimaaftryk på cirka 33.132 kg per år er også lavere end de 51.700 kg CO 2 , som en gennemsnitlig familie med tre små børn estimeret udleder.

Ved dagens besøg var det egentlig håbet, at familien i de tre mellemliggende uger havde skåret yderligere i sin CO 2 -belastning. Men det har været svært at finde de oplagte steder at rykke ved forbruget i større skala, mener Katrine Johannesen.

»Det kræver nogle store investeringer og nogle daglige handlinger, som er svære for os. Vi kan gøre lidt for at spare på strømmen, men det batter ikke så meget«, siger hun. En anden mulighed er at tænke i julegaver, der ikke belaster klimaet så meget, for eksempel genbrugsgaver eller oplevelser.

Det er dyrt at bygge bæredygtigt

Det er især i kategorien ting og sager, at familiens forbrug belaster. Når man bygger et nyt hus, skal der bruges mange materialer.

Selve huset står næsten færdigt og er indrettet energirigtigt med effektiv isolering og jordvarme. Men der mangler nogle tilbygninger, og et par rum skal gøres helt færdige. Her er det svært at gå efter de mest klimavenlige materialer, mener Jesper Johannesen, som ud over at stå for byggeriet har et rejsebureau, som arrangerer eksotiske lystfiskerrejser.

»Vi ender med at bestille det trykimprægnerede træ, for hvis vi skulle over i bæredygtige materialer, ville vi nok skulle lægge en halv million kroner oven i budgettet, og det har vi ikke lige mulighed for«, siger Jesper Johannesen.

Han nævner som eksempel, at en ny mursten koster 1,80 kroner, mens det vil blive meget dyrere og tidskrævende at skulle afrense brugte mursten for mørtel.

»Det er en svær løsning, vi har jo ikke uendelige mængder af tid«, siger Katrine Johannesen, som er læge og i øjeblikket i gang med en ph.d.-afhandling.

Nye, mere bæredygtige løsninger løber tilmed let ind i bureaukratiske problemer. Familien har indrettet grunden med rodzoneanlæg til spildevandsrensning, en miljørigtig løsning.

»Der er utroligt mange barrierer, for eksempel ville kommunen efter et halvt års ventetid ikke godkende rodzoneanlægget, fordi sivene stikker 75 cm op over jorden. Ifølge reglerne må et anlæg på grunden kun være 50 cm i højden. Der blev vi meget trætte. Men de endte med at lade sagen falde, fordi det var under bagatelgrænsen«, fortæller Jesper Johannesen.

Et ønske om at indsamle og genbruge regnvand måtte de opgive.

Som bygherre er det ikke helt nemt at finde ud af, hvordan byggereglerne er, hvis man for eksempel vælger at isolere med muslingeskaller i stedet for flamingo, og Jesper Johannesen er også i tvivl om, hvordan kreditforeningen ville reagere, hvis huset blev bygget med andre materialer end dem, der er regler for.

»Det mangler nogle vejledninger fra offentlig side om, hvordan man kan gribe byggeri med mere bæredygtige materialer an. Det er ikke lige til at regne ud«, lyder det fra Jesper Johannesen, som ellers strør hjemmevant omkring sig med viden om tykkelsen på isolering eller lovkrav til vinduers størrelse.

Gaver er delvist genbrug

Familien har tænkt deres klimaaftryk ind i det små. Én julegave er en oplevelsesgave, en anden er et regnskovscertifikat. Yngstemandens julegave er genbrug, mens der er købt nye sager til de to større børn.

En del børnetøj er også købt brugt, men det er sværere at få fat i gode brugte sager, når man ikke bor i storbyen.