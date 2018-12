Giftigt legetøj vælter ind over EU's grænse

Kontrollanterne finder hyppigt forbudte kemikalier i dukker og andet legetøj. Så sent som i den forløbte uge måtte myndighederne destruere over 30.000 dukker fremstillet i Kina, som var til »alvorlig fare« for børn.

Næsten hver dag må myndigheder i Europa advare mod giftigt legetøj.

Ud af de 563 akut-advarsler, EU har været nødt til at udsende i løbet af i år, har 290 handlet om legetøj med altfor højt indhold af farlige kemikalier. Vel at mærke kemikalier, der kan være kræftfremkaldende, give misdannelser eller på anden måde skade mennesker.

I de fleste tilfælde har det handlet om plastiklegetøj, meddeler Det Europæiske Miljøbureau, EEB, der er en fællesorganisation for miljøorganisationer i Europa. Der blev advaret mod 150 dukker, 21 produkter med modellervoks eller slim-legetøjsdåser og 31 balloner eller bolde.

Så sent som i den forløbne uge måtte toldmyndigheder destruere 31.590 kinesiskfremstillede dukker, der var så fyldt med ftalater, at de blev anset for at være til »alvorlig fare« for børn.

Mangelfuld mærkningsordning

EU har ellers en mærkningsordning, som burde beskytte forbrugerne, i form af det særlige CE-mærke, men i realiteten bidrager det ikke ret meget, når det gælder om at skabe tillid til varerne: 92 procent af det legetøj, som bliver kaldt tilbage, bar mærket og skulle dermed overholde EU’s produktsikkerhedsregler. Det gjorde det ikke.

CE-mærket indikerer ellers at producenten lever op til unionens sikkerheds-, sundheds- og miljøstandarder, men selvom der åbenlyst slækkes på kravene, behøver de ikke at frygte afsløringer, advarer Tatiana Santos, der er kemikalietalsmand for EEB:

»Producenterne er ikke bange for reglerne, og myndighedernes inspektører er i undertal og uden magt«, siger hun i en kommentar i en pressemeddelelse fra EEB.

»De udkæmper et tabt slag«, vurderer hun.

EU’s store problemer med at få styr på de kemikaliefyldte varer, blandt andet legetøjet, får hende til at råde forbrugerne til at holde sig helt fra at købe plastiklegetøj til børnene.

Indsatsen mod farlige stoffer kører i slæbesporet

EBB peger på, at Den Europæiske Union længe har arbejdet på de såkaldte Reach-regler, der skal sikre, at der er styr på kemikalierne, og blandt andet få standset de 1.400 farligste stoffer. Efter et årtis arbejde er det lykkedes EU at få forbudt hele 43 af dem. Samtidig har EU-Kommissionen ifølge miljøorganisationerne standset arbejdet på en strategi, der skal sikre europæerne ikkegiftige produkter.

I september slog eksperter alarm, da det viste sig, at blandt andet legetøjet Squishies viste sig at indeholde farlige stoffer og kemikalier, der kan skade leveren hos børn, og at det var ulovligt at sælge. Alligevel var det endt på hylderne i blandt andet Bilka, Føtex, BR Legetøj og i Kvickly.

Ikke så snart var de købt og båret hjem til børneværelserne, førend Miljøstyrelsen kom med en indtrængende appel til danske forældre om at sørge for at få smidt det giftige legetøj ud hurtigst muligt.

Fire farlige stoffer forbydes nu

EU-Kommissionen henviser selv til den sikkerhed, CE-mærket skulle give forbrugerne. »Det betyder, at varer solgt i fællesmarkedet er vurderet til at overholde de høje sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige beskyttelseskrav«, understreger den.

Kommissionen har da også netop besluttet at forbyde fire muligvis hormonforstyrrende stoffer, der blandt andet er blevet benyttet i badebolde, regntøj og andre bløde plastprodukter. Det er sket efter pres fra dansk side, hvor man gennem ni år har forsøgt at få grebet ind mod stofferne med henvisning til den såkaldte cocktail-effekt – deres virkning, når forbrugerne udsættes for dem i forening.

Folketinget drøftede i oktober problemerne med kemi i legetøj og ser på et forslag om at indføre en obligatorisk mærkning af indholdet i legetøjet – herunder hvilke kemikalier der findes i produkterne.