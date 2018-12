Se listen: Her er de Fætter BR-butikker, der holder åbent året ud

Her er de 24 butikker, hvor du trods konkursen i BR og Toys’r’us helt ekstraordinært stadig kan få byttet gaverne.

De yngste forbrugere og deres forældre skal handle hurtigt, hvis de de har fået to af de samme julegaver, eller har fået et stykke legetøj, som de ikke er glade for.

Efter at BR og Toys’r’us er gået konkurs, er det nemlig kun i et begrænset antal butikker til og med den 31. december, at varerne kan byttes.

Toptoy, som står bag butikkerne, har meldt 24 butikker ud, som forbrugerne kan besøge. Det vil ikke være muligt at få penge retur, og gavekort samt tilgodebeviser kan ikke indløses.

Se butikkerne her:

BR i Algade i Aalborg

BR i Rødovre

BR i Rosengårdscenteret i Odense

BR i Nykøbing Falster

BR Frederiksberg Centret

BR i Kolding Storcenter

BR i Randers Storcenter

BR på Roskilde Torv

BR i Bruuns Galleri i Aarhus

BR i Borgen i Sønderborg

Toys’r’us i Taastrup

Toys’r’us i Rødovre

Toys’r’us i Aalborg

Toys’r’us Odense

Toys’r’us i Tilst

Toys’r’us i Esbjerg

Toys’r’us i Næstved

Toys’r’us i Gentofte

Toys’r’us i Kolding

Toys’r’us i Holbæk

Toys’r’us i Field’s

Toys’r’us i Holstebro

Toys’r’us i Slagelse

Toys’r’us i Viborg