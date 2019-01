I Danmark blev der solgt 1.500 elbiler. I Norge: 46.000

Trods statsminister Lars Løkke Rasmussens stort anlagte plan om en million elbiler i 2030 er salget ikke ligefrem eksploderet herhjemme. I 2018 er der solgt 1.545 elbiler ifølge de seneste tal fra Danske Bilimportører.

I Norge er salget 30 gange højere: nemlig 46.154 biler, svarende til, at knap hver tredje solgte bil var en ren, batteridreven elbil. Det er et tal, der er gået hele verden rundt. Intet andet land i verden kan fremvise så høje salgstal. Tallet ville have været langt større, hvis bilproducenterne havde kunnet levere nok biler. Omkring 30.000-40.000 nordmænd stod ved udgangen af året på venteliste til en elbil.

»Hovedårsagen er, at vi i Norge har så mange incitamenter til at vælge elbil. Ikke mindst har elbilen en lavere købspris end en tilsvarende udstyret benzinbil«, siger direktør for det norske Opplysningsrådet for Veitrafikken, Øyvind Solberg Thorsen. F.eks. koster en VW E-Golf mindre i indkøb end en tilsvarende Golf med benzinmotor.

Grunden er, at elbiler er fuldstændig afgiftsfritaget i Norge. I Danmark er elbiler afgiftsfritaget op til 400.000 kroner. Samtidig er de også fritaget for 25 pct. moms i Norge, og det er momsfritagelsen, der gør, at elbiler dykker ned under benzinbilen i salgspris.

Men det er bare starten på fordelene for de norske bilejere: Elbiler må køre i de norske busbaner. De må indtil videre parkere gratis i byerne – noget, der dog er ved at blive ændret i takt med, at så mange elbiler er kommet til. Det er gratis for elbiler at køre igennem de mange betalingsringe i Norge, der kan være endog meget dyre.

»Der er indført mange restriktioner af brugen af diesel- og benzinbiler, der gør det dyrt at komme ind i de store byer. Vi har en bomring rundt omkring Oslo, som det koster 60 kroner i myldretiden at passere i en dieselbil og 55 kroner at passere i en benzinbil. Det er en stor årsag til, at mange køber en elbil i de store byer«, forklarer Øyvind Solberg Thorsen.

Noget lignende gælder brugerbetalte broprojekter og tunneler, hvor det ifølge direktøren kan koste op til 200 norske kroner at passere en bom.

»Meget af elbilsuccesen i Norge handler om betalingen i betalingsringe, og at man kan køre i de kollektive felter – altså bus- og taxabaner«, siger han.

Derfor er situationen i Norge den omvendte af resten af verden: Man skal faktisk have en særlig grund til ikke at købe en elbil.

Der er dog store lokale forskelle på elbilernes gennemslagskraft. Steder som Nordnorge, hvor afstandene er lange, har elbilerne meget sværere vilkår. Også vejret volder problemer for elbiler – det kolde vejr nordpå tærer på batterierne, når bilen skal varmes op. Meget af ’rækkeviddeangsten’ er dog løst ved, at man har støttet opsætningen af ladestationer og hurtigladestationer i langt højere grad end i Danmark. Der er nu 12.000 ladestationer i Norge mod lidt over 2.000 i Danmark.

De lempelige regler i Norge blev oprindeligt skabt for at fremme en gryende norsk elbilindustri tilbage i 1990’erne, ikke mindst den lille Think-bil med plastikkarosseri, som nu er gået mere eller mindre i glemmebogen. Firmaet gik endegyldigt konkurs i 2011, men de gavmilde støtteordninger blev aldrig droppet. Men hvorfor er Norge blevet verdens elbilland nr. 1?

»Jeg tror, det handler om, at norske politikere ønsker at gå foran i overgangen til et mere klima- og miljøvenlig samfund og verden, og fordi vi har en forpligtelse på baggrund af, at vi er en olieproducerende nation«, siger Øyvind Solberg Thorsen, direktøren for Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Dårlig samvittighed?