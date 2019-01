Keto: Tidens hotteste kur er effektiv og meget hård

Den ketogene diæt er tidens mest populære diæt. Forskere er enige om, at den er effektiv, men advarer om, at kuren er svær, og at vi ikke kender langtidskonsekvenserne.

Urinprøven denne morgen er ikke rigtig god. Teststrimlen af typen ’Ketostix’ fra apoteket er blegt lyserød som et børneplaster, og dermed er min krop kun i mild ’ketose’ ifølge farvekortet bag på bøtten.

Det er ikke godt nok: Hvis man er på en ketogen diæt, skal man være i fuld ketose, den medicinske betegnelse for den tilstand, hvor man er overgået til at brænde sit kropsfedt af som eneste brændstof. Det er en tilstand, som ifølge fortalere og såmænd også forskere udløser, at man ikke har samme sultfornemmelse, og dermed er det meget nemmere at tabe sig.

Det er ikke strengt nødvendigt at lave morgenurinprøver for at være på ’Keto’, som det hedder i populærkulturen. Man skal bare sørge for at holde sit indtag af kulhydrater så ultralavt, at kroppen overgår til en anden forbrænding. Men det kan være meget motiverende og et håndgribeligt bevis på, at man gør det rigtigt på tidens hotteste slankekurstrend.

Det er nemlig en skrap og ret utilgivende diæt, der lige nu bliver lanceret som en form for afløser for stenalderkost og LCHF-diæt.

»Den ketogene diæt har jo være fremme i mange år, men lige nu bliver den markedsført i mainstreamen. Der er mange, der taler om ketogen diæt lige nu, og det er noget, der dukker hyppigt op på min Facebook, hvor folk skriver, at det bare er det mest fantastiske«, fortæller institutleder Arne Astrup, Københavns Universitet.

Han mener, at Keto kan være en meget effektiv kur, men at den er meget svær at følge over længere tid, og man kender ikke sikkerheden over længere sigt.

Lige nu vælter det ud med bøger om Keto, også herhjemme, hvor Jane Faerbers ’Keto – optimer din fedtforbrænding og gå ned i vægt’ kom 27. december og nu er i tredje oplag og en af de bedst sælgende bøger lige nu.

Faerber har selv kørt 2.000 brugere igennem Keto-diæten via et onlinekursus, og i grupper på nettet fortæller folk hinanden, hvor meget de har tabt sig, og hvad deres ketontal er – det, man kan måle med blandt andet teststrimlerne. Det er i sådan en gruppe, Politiken støder på Morten Bislev, en buschauffør fra Kolding, der har været i ’fuld ketose’ i to måneder og har tabt sig 10 kilo og 14 cm over taljen.

»Jeg er fyldt 54 år og har diabetes, og så begynder alle følgesygdommene at nærme sig. Min søster havde tabt sig 35 kilo på at være på Keto, og hun blev ved med at presse mig. Til sidst tænkte jeg: Nu gør jeg det, hvis det er så nemt, som hun siger. Og det er er enormt nemt«, siger han.

Ubehagelig overgang

Det er ellers ikke umiddelbart sådan, det lyder. I Keto-diæten – det er forkortelsen for ’ketogen diæt’ – må man højst indtage 20-30 gram kulhydrater om dagen, hvad der svarer til et lille rundstykke eller en meget stor portion med f.eks. salat, agurk, asparges og squash. Det skal man overholde ret enøjet i mange uger. Spiser man bare lidt ekstra kulhydrat, ryger man ud af ’ketose’-tilstanden og skal stramme sig an igen.

Efter fire uger kan man øge mængden en smule. Diæten er fyldt med kød, æg og mælkeprodukter og grøntsager (men ikke kulhydratholdige rodfrugter som gulerødder), og er ikke ligefrem klimavenlig.

Grunden er, at man med så lavt et indtag af kulhydrater hurtigt løber tør for brændstof til musklerne og ikke mindst hjernen, der er det organ, der har brug for allermest energi.

Musklerne kan godt bruge dit kropsfedt direkte som brændstof, men det kan hjernen ikke, og derfor begynder kroppen at omdanne fedt til såkaldte ’ketoner’. Det er en form for brændstof, som hjernen fint kan køre på. Noget tyder også på, at ketoner er et godt brændstof til musklerne, og der eksperimenteres med at indtage det i form af energidrikke til især langdistanceløb og hårde cykelløb.

Det, der gør Keto-diæten særlig hård, er ikke bare, at man skal undvære sit brød og sit pasta, men også, at man skal igennem en ubehagelig overgangsfase, hvor kroppen og hjernen pludselig mangler kulhydrater, det vante brændstof, den har haft rigelig adgang til hele sit liv. Fasen starter på tredjedagen, den kan vare i dage eller flere uger og give symptomer som hovedpine, træthed, betontunge ben, der syrer til på ingen tid, koncentrationsbesvær, svimmelhed, søvnproblemer og sågar dårlig, acetone-lugtende ånde.

»Jeg har prøvet at være i ketose og det er virkelig ubehageligt den første uges tid. Jeg stod og skulle holde foredrag, mens jeg målbart var i ketose, og jeg kunne ikke gå mere end 100-150 meter, så skulle jeg holde pause«, fortæller lektor Jens Rikardt Andersen, overlæge, lektor på Institut for Idræt og Ernæring, der har forsket i ketogen diæt til folk med hjerneskader. Han hører til blandt dem, der advarer om, at man ikke kender diætens eventuelle langtidskonsekvenser.

Andre mennesker får kun et mildt anfald af ’keto-flu’ – keto-influenza – som overgangstilstanden betegnes. Morten Bislev, buschaufføren fra Kolding, kom nådigt igennem det.

»På tredjedagen fik jeg lidt hovedpine og kvalme, men ellers ikke. Så mærker man bare, at det er ligesom at være høj, man mærker et velvære. Nu har jeg et af de værste jobs i forhold til helbredet, for at køre bus er stillesiddende, og McDonald’s og bageren ligger lige der, du skal bare åbne døren. Jeg kom hjem og var træt, faldt i søvn før tv-avisen, og nu har jeg oceaner af energi. Det er et velvære, som er alle mennesker forundt. Det er virkelig helt vildt«, siger Bislev.