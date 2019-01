Klimafamiliens nye hverdag: Vi prøver at sælge vores bil

En elbil skal gøre klimaduksene Göksu-Hansens CO 2 -udslip endnu mindre. En anden klimafamilie taler meget mere om klimaet efter at have skåret 25 procent af deres klimaaftryk. Klimarådgiveren vil give familiernes erfaringer videre.

En brugt Volvo V50 kan meget vel blive erstattet af en leaset Renault Zoe elbil som det næste skridt i familien Göksu-Hansens tur mod et stadigt lavere CO2-forbrug.

»Vores bil har været hos en automekaniker, der skal give et bud på, hvad den er værd«, siger Kirstine Thue Hansen, 35 år, som for alvor skruede op for klimabevidstheden, da yngstebarnet Rosa Nehir på et år kom til verden. Familien tæller desuden storebror Laurits Günes på tre år og ægtefællen Ömer Göksu på 36 år.

»Det er Ömer, som har været ude for at se på en Renault Zoe, som vi primært skal bruge, fordi han har brug for den til at pendle til jobbet. Men det er nødvendigt med plads til et par autostole bag i bilen«, siger Kirstine Thue Hansen.

Bliv klimaklar Få klimafamilierne og ekspertens fif Har du og din familie lyst til at skære ned på jeres CO2-udledning, så kan du/I på mandag den 14. januar klokken 19.30 i Politikens Hus møde to klimafamilier, som har gjort det på hver deres måde. Her får du også muligheden for at stille spørgsmål til klimarådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd. Få hans bud på, hvor det virkelig batter at lave om på sine vaner. Hør om familiernes klimaudfordringer: Hvordan var det fra den ene dag til den anden at prøve at leve mere klimabevidst? Hjalp det, at få råd fra eksperten? Hvad var svært , og hvad gik som en leg? Du kan læse mere og melde dig til arrangementet Vis mere

Familien var en af tre klimafamilier, som stillede op til at blive målt og vejet af Politiken og klimarådgiver i Det Økologiske Råd Kåre Press-Kristensen i november-december. Efter første besøg skulle familien ændre vaner og så måles og vejes igen.

Helt fra starten var familiens CO2-udledning meget lav, blandt andet fordi de spiste meget lidt kød, og Kirstines travle fuldtidsarbejde og livet i overhalingsbanen var erstattet af deltidsjob og genbrugsvarer. Familien har til gengæld et par familieferier i Tyrkiet hvert år, som de ikke vil undvære, og derfor køber klimakompensation for.

Efter at have kaldt familiens klimaindsats ’imponerende’, foreslog Kåre Press-Kristensen endnu mindre kød som en af vejene til lavere klimaaftryk. Det fik forældrene til at skrue yderligere ned for kød og op for mere plantebaseret kost. Ömer Göksu gik over til vegansk kost, som Kirstine spiste i forvejen, og børnene fik vegetarmad. Et andet forslag om at Ömer Göksu kunne pendle med offentlig transport fra hjemmet på Frederiksberg til arbejdet som forsker på Risø ved Roskilde blev afprøvet og forkastet.

»Det er blevet nemmere at leve vegansk. Vi er ved at have en 15-20 retter, som virker i en travl hverdag. Men det er helt klart en radikal ændring, og det, som har været sværest for os«, siger Kirstine Thue Hansen, som er i gang med at opbygge en onlineportal for bæredygtigt strikkegarn. Hun fortæller, at børnene fortsat får kød og mejeriprodukter, selv lever hun vegansk.

»Men jeg kan mærke på min mand, at han aldrig bliver veganer. Vegetar kunne han måske godt«, siger Kirstine Thue Hansen, som mener at det ikke er et must at gå over til vegansk kost for at være klimavenlig. Hvis man går fra at være ’fullblown kødspiser’ til at spise overvejende grønt er man allerede nået langt.

Tidligere havde begge forældre fast fuldtidsjob, men nu er Kirstines hverdag mere fleksibel. Havde den ikke været det, havde omlægningen til en mere klimavenlig livsstil været svær, mener hun.

»Så ville vi aldrig have haft energien og overskuddet til at gå i gang med alt det her i så omfattende skala, som vi har gjort det. Det ville kræve, at man abonnerede på noget vegetarisk, miljørigtig takeaway, for eksempel«, siger Kirstine Thue Hansen.

Vi tænker på og taler om klima

I klimafamilien Boldsen er der netop to voksne med fuld arbejdstid, Agnes og Mads og store børn, Marie på 10 år og Anton på 13.

Familien besluttede i december at skære to flyrejser samt et par indenrigsflyvninger væk, og det kommer til at betyde 25 procent lavere CO2-udledning fra familien det kommende år.

