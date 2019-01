Forskning peger på, at Keto-diæten kan hjælpe mod alvorlige sygdomme

Kan hjertepatienter få gavn af en ekstrem lavkulhydrat-diæt? Kan det kurere type 2-diabetes? Kan det hjælpe Alzheimerspatienter, folk med adhd, bipolær lidelse eller autisme? Kan det ligefrem forlænge livet?

Forskere i hele verdenen har kastet sig over at undersøge den såkaldte ketogene diæt, også kaldet Keto i folkemunde. Det er en kostform med så lavt indhold af kulhydrat – højst 20-30 gram om dagen – at kroppen tvinges til at producere et alternativt ’hjernebrændstof’ kaldet ketoner. Og det er disse ketoner, som i mange dyreforsøg og menneskeforsøg ser ud til at have en række potente biologiske virkninger.

»Meget tyder på, at de stoffer er formålstjenlige ved en hel række tilstande«, fortæller Niels Møller, der er overlæge og professor på Aarhus Universitetshospitals afdeling for diabetes og hormonsygdomme.

Møller er sammen med kolleger fra hospitalet og Århus Universitet i gang med en række studier, der skal afdække ketonstoffernes virkning på syge patienter.

»Det, vi kan se i vores studier, er, at hvis vi giver det til patienter og raske forsøgspersoner, så øger det hjertets, hjernens og formentlig også nyrernes blodforsyning dramatisk. Og det er de tre kritiske organer, der er afgørende for, om vi dør, når de sætter ud. Hvis man giver det til folk, der er svært hjertesyge, så ser det ud til at øge deres hjertes pumpefunktion med 40 pct. og måske mere«, siger han. Resultaterne er endnu ikke endeligt publicerede.

Det er gavnlige effekter, som Møller og hans kolleger skal have bekræftet i større, kliniske forsøg.

»Det er faktisk ret vildt, og der skal normalt meget til, før jeg siger, at noget er spændende«.

I et andet forsøg har Møller og kolleger også påvist, at ketoner mere end halverer det tab af muskelmasse, som folk oplever, når de bliver syge og indlagt med infektionssygdomme som f.eks. lungebetændelse. Noget, der kan være ganske alvorligt for ældre, svækkede mennesker.

Hjælp til hjernen

Det er dog især Keto-diætens effekt på hjernen, som i mange år har interesseret forskere.

Siden 2002 er diæten blevet brugt til at behandle især børn med epilepsi, fordi ketonerne tilsyneladende neddæmper visse typer af aktiviteter i hjernen og dermed forhindrer epileptiske anfald. For at det skal virke, er kosten høj på protein, nærmest renset for kulhydrater og fyldt med piskefløde, 38 pct. cremefraiche, mayonnaise og andet fedt, som ketonerne bliver lavet ud fra. Det er en diæt, der kan være meget svær for folk at forlige sig med.

»Vi kan se i vores forsøg, at hjernens optag af glukose (sukker, red.) falder, og blodgennemstrømningen stiger på en ketogen diæt. Ketoner er et fremragende brændstof, som på papiret er bedre end glukose (blodsukker, red.). Man kunne forestille sig, at det kunne have en positiv betydning for folk, hvor dele af hjernen er underernæret, således at de kunne vende tilbage til en tilstand, hvor der kommer mere blod, næringsstoffer og ilt til de ødelagte dele af hjernen«, siger han.

Der er små studier, der tyder på, at en ketogen diæt kan hjælpe folk med kognitive problemer. Hos mennesker med Alzheimers fungerer hjernens evne til at bruge kroppens almindelige brændstof, glukose, dårligt, og flere små forsøg har vist, at en ketogen diæt øger de dementes hukommelse, koncentrationsevne og evne til at skifte opgaver. Enkelte forsøg har vist positive effekter for folk med autisme, adhd og bipolær lidelse (manio-depression), men fælles er, at forsøgene har været små og ofte ikke randomiserede. Derfor er det ifølge flere forskere for tidligt at sige, om det rent faktisk virker.