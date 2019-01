Jørgen Hoppe troede, at han betalte for en parkeringsplads på Q Parks ved Åbenrå. Men Easy Park appen fandt en kommunal parkeringsplads, så da han kom tilbage til bilen, sad der en parkeringsafgift under viskeren. Gps'en valgte den forkerte plads. Easy Park gav ham pengene tilbage, men Q Park ville ikke eftergive p-afgiften.