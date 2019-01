Ryges klumme: Jeg savner en gedigen snestorm

Jeg hørte den i radioen, »Sneflokke kommer vrimlende, hen over diger trimlende«, kiggede ud på det våde, grå og fornemmede en stærk længsel efter, at det skulle »knyge ud af himlene og sluge hegn og gård«. Som det skete for 25 år siden, og vi sneede inde i 24 timer. Danmark lukkede ned, vi lukkede os inde i snestormen, ingen skole, ikke på arbejde, mad nok, tøj nok, varme nok, lykkelige børn, vi husker det stadig, især fordi postbuddet kom i sin lille gule bil med Politiken, selv om alle veje var lukket, og politiet frarådede al udkørsel.

Jeg talte otte hoppende solsorte omkring æblerne på den grønne smattede græsplæne og ville meget hellere, at »det er koldt derude, kun med sagte pik på rude, melder sig den små musvit«, eller at give børnene flyverdragter på, lukke døren op og minde dem om: »vær lidt varsom denne ene morgen, træd forsigtigt i den nye sne. Her har endnu ingen gået, her bli’r alle dine spor at se«.

Åh, hvor jeg savner det, at verden bliver hvid, og »I sne står urt og busk skjul«, bare en uge eller to

To til fem grader, vind, blæst, kuling, regn og sjask, surt, vandkoldt, røvsygt, for »der er ingenting i verden så stille som sne, når den sagte gennem luften daler«, og åh, hvor jeg savner det, at verden bliver hvid, og »I sne står urt og busk skjul«, bare en uge eller to med »det er hvidt derude« og godt med vinterdæk på bilen.

Det er luksusdrømme, jeg ved det. Når jeg nævnte den slags for min far, dengang han levede, fnøs han, for sne og frost var kun til besvær i hans generation. Ikke engang da vi var børn, kunne han tage del i vores begejstring over snestorm og fortalte for 117. gang, om dengang han som 16-årig af sin storebror Ejvind blev overtalt til at overbringe et livsvigtigt kærestebrev til en pige i nabolandsbyen. Alle veje var lukket, der var buldrende snestorm, men han tog en hest og red over markerne til Gjessø og tilbage. »Man kunne ikke se noget, og hvis ikke hesten havde fundet vej, var jeg nok død af kulde«, sagde han. Vi elskede den historie, som er det nærmeste, jeg i min egen levetid er kommet på seriøse snekatastrofer.

For vi er så helt igennem privilegerede i vort lille fredelige land. Der er ingen, der sulter ihjel i tørke. Ingen, der drukner i tsunamier og stormfloder. Der er ingen, der bliver begravet i laviner eller fryser ihjel i snestorme, og den nærmeste vulkan er i Island. Når der endelig sker noget alvorligt med sne eller vand, ender det som regel med spørgsmål om forsikringer og heltehistorier. Derfor tillader jeg mig af hele mit hjerte at længes efter en god, gedigen flerdøgnssnestorm, der kan sætte vort privilegerede liv på standby for en stund, koste samfundet milliarder, lægge vejene øde, men få de fleste af os til at rykke tæt sammen om suppegryderne og brændeovnene, mens vi sender millioner af sms’er, ser tv døgnet rundt og aldrig vil glemme det.

Som dengang med min far på hesten.