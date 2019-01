Q-Park: Bilister skal selv tjekke deres parkering

Parkeringsappen på mobilen kan snyde, så du betaler for en forkert p-plads, men det er dit eget ansvar at betale for den rigtige plads, slår parkeringsselskab fast.

Det sker, at Q-Park får henvendelser fra bilister, der har betalt for en forkert p-plads som i Jørgen Hoppes tilfælde, men præcis hvor mange tilfælde kan administrerende direktør Alex Pedersen ikke oplyse.

Direktøren forstår godt frustrationen over en p-afgift på 790 kroner, når der er betalt for en p-plads, men slår fast, at der er principper på spil.

»Bilisten har købt en vare i en butik og betalt for varen i en anden butik. Han har købt parkering hos Københavns Kommune og parkeret hos os. Det vil han så gerne lave om på, men det er svært at gøre retroaktivt«, siger han.

»Det er meget principielt for os. Vi stiller en parkeringsplads til rådighed, og når han vælger at betale med EasyPark-appen, så bør han være helt opmærksom på, hvilken plads han betaler for. Det er hans ansvar, og det gør EasyPark også opmærksom på i deres betingelser«, siger Alex Pedersen.

Når bilister bruger en parkeringsapp, så bliver bilens position valgt via en gps. Det rummer en risiko for, at positionen bliver forkert som i Hoppes tilfælde. Han holdt på Q-Parks parkeringsplads ved gaden Åbenrå i det centrale København, men kom fejlagtigt til at betale for kommunal kantstensparkering på gaden. Det uløste en parkeringsafgift på 790 kroner. EasyPark valgte at betale pengene for den kommunale parkeringsplads tilbage til Jørgen Hoppe.

»Det er de i deres gode ret til, men for os er det som sagt en principiel sag«, siger Alex Pedersen.

Ved siden af en række parkeringshuse og -kældre administrerer Q-Park en række åbne p-pladser rundtom i København.

»I parkeringsanlæggene skal bilister forbi en bom for at komme ind, så her er der ikke noget problem, men på de åbne pladser har bilisterne selv ansvaret for, at der er betalt for parkering«, siger han.

Vi ser folk omgå reglerne

I sommeren 2018 blev der nedsat et Parkeringsklagenævn, hvor bilisterne mod en afgift på 175 kroner kan klage over en p-afgift, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet. Bilisterne har kunnet indgive klager siden 1. juli, men nævnet er dog ikke kommet i gang med at afgøre klager, fordi myndighedernes endelige godkendelse af vedtægterne mangler.

»Det bliver interessant at se, hvordan Parkeringsklagenævnet behandler de her sager. Som udgangspunkt mener jeg ikke, at vi har gjort noget galt. Der er en bil, som holder parkeret uden at have betalt for det. Derfor udsteder vi en p-afgift«, siger Alex Pedersen.

Bilisten har haft intention om at betale?

»Det er vanskeligt at forholde sig til, hvad manden havde intention om«.

Hoppe skrev om sin oplevelse på Facebook, og i kommentarsporet giver en del udtryk for, at parkeringsselskaber er benhårde.