Vegansk firma bag plantefarsen går til angreb på komælken

Thise Mejeri undrer sig over, at plantedrikke skal forsøge at ligne mælk så meget, og at man tilsætter »alt muligt« som for eksempel alger i drikken. Men det nytter ikke noget »at blive sure over det«, siger Poul Pedersen, direktør i Thise. I stedet overvejer Thise at kaste sig over plantedrikkene.

»Hvis der er et massivt ønske omkring plantedrikke, så har jeg nogle landmænd, der har nogle afgrøder, jeg kan putte på kartonerne«, siger han.

Han undrer sig over, at Naturli’ prøver at efterligne komælk så meget, at de ligefrem tilsætter calcium fra alger og har haft ønske om at tilsætte B12 vitamin og D-vitamin – noget som økologireglerne forhindrer.

»Man vil på en gang sige, at det her har ikke noget med mælk at gøre, men samtidig efterligne de sundhedsmæssige egenskaber mælk har. Men der er der et langt stykke vej igen«, siger han.