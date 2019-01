Nu kommer nye sixpacks næsten uden plastik ud i butikkerne

Danskerne kommer til at spare 150 ton plast om året, fordi øldåser fra Carlsberg nu er limet sammen i stedet for pakket ind. Fra i dag kan du købe de nye Snap Packs i butikkerne

Plastik med Carlsbergs logo har været et hyppigt syn ved strande og i vejkanter, efter at festglade danskere har haft sixpacks med på skovturen.

Men denne sommer skal det være anderledes. For i dag kommer der sixpacks - eller Snap Packs, som Carlsberg kalder dem - på markedet, hvor mængden af plastik er skåret næsten væk.

Bryggeriet har erstattet plastikken med klatter af lim, der holder seks dåser sammen, og et plastikbånd udgør et håndtag, som samtidig kan bruges til deklarationen. På den måde bliver der brugt 76 procent mindre plast til en sixpack.

Det kommer til at svare til 150 ton sparet plast i Danmark, og 1.200 ton på verdensplan, når Snap Packs er bredt ud på alle Carlsbergs markeder.

Carlsberg sælger cirka 26 millioner pilsner sixpacks om året, og derfor kommer en ny pakke til at gøre en forskel, mener Marketing Manager Jeppe Boel.

»Med Snap Pack kan vi nu give danskerne en virkelig god mulighed for at forbedre miljøet og spare store mængder plastik, når de nyder deres øl. Vi vil gerne hjælpe forbrugerne med at leve mere bæredygtigt, og det er jo de konkrete handlinger, der tæller. Nu håber vi, at danskerne vil være med til sammen med os at reducere brugen af plastik på en helt ny måde, siger Jeppe Boel i en pressemeddelelse.

Carlsberg understreger, at det er vigtigt, at man lader limen sidde på dåserne, og at plastikhåndtaget stadig skal smides i en skraldespand, allerhelst i en container til plastaffald.

Miljøorganisationen Plastic Change kalder den nye emballage et godt initiativ, for den bedste måde at forebygge, at plastik ender i naturen og i havet, er at det ikke produceres og bruges unødigt.

»Vi håber, at Carlsberg hermed vil inspirere andre virksomheder til at reducere deres plastikaffald, for det er den vej, vi er nødt til at gå, hvis vi ikke skal drukne i plastik«, siger stifter og direktør i Plastic Change, Henrik Beha Pedersen.

Til de større pakker med dåseøl bruger Carlsberg stadig plastikindpakning, som er lavet af genbrugsplast fra blandt andet husholdningsaffald.