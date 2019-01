Pendlere raser: Det er 134 procent dyrere at tage toget fra Hillerød til Lyngby på en mobilbillet end med Rejsekortet

I weekenden afskaffede DSB, Movia og Metroselskabet det digitale mobilklippekort, og dermed er det med ét blevet langt dyrere at bruge mobiltelefonen som billet i den offentlige transport.

I nogle tilfælde er mobilbilletten nu mere end dobbelt så dyr som Rejsekortet.

For eksempel koster det 32 kroner at tage fra Hillerød til Lyngby, hvis du køber billetten på dit rejsekort. Køber du billetten på din mobiltelefon, koster den samme tur 60 kroner. Det er 87,5 procent mere. Rejser du uden for myldretid, er forskellen endnu større: 134 pct.

Og det er et stort tilbageskridt og dårlig service, siger kunder og forbrugerorganisationer.

»Det her er en ’antidigitalisering’, hvor man vender tilbage til noget, der er en ældre teknologi«, siger formanden for Pendlerklubben Kystbanen, Michael Randropp, der kalder det »dybt uforståeligt« at tvinge folk væk fra mobile løsninger over mod noget, man skal bære rundt på i pungen.

»Da mobilklippekortet blev indført i 2011, slog DSB på, at nu skulle det være nemmere, fordi langt de fleste danskere bruger mobilen og altid har mobilen på sig. Syv år senere mener man pludselig ikke, at det er så vigtigt«, siger han.

Mobilklippekortet var indtil lørdag et køb i appen Mobilbilletter og kunne bruges på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Appen eksisterer fortsat, men nu skal man betale de samme høje priser som i billetautomaterne – medmindre man som nogle kunder har nået at ’hamstre’ klippekort.

Mobilklippekortet blev brugt af folk, der af en eller anden grund ikke ønsker at have et plastikkort med sig, ikke bryder sig om rejsekort eller har et pendlerkort og har brug for at supplere med enkeltbilletter en gang imellem.

I Danmark er det trafikselskaberne DSB, Movia og Metroselskabets strategi, at brugerne skal rykker over på rejsekortet, blandt andet fordi de har oplevet at få kritik for, at det er for svært at finde vej gennem billetjunglen i den offentlige transport.

»Vi arbejder ret stringent på færre billetter og salgskanaler, og når vi gør det, så er vi nødt til at vælge noget fra. Vi har valgt at sige, at det skal være billigst at rejse med rejsekortet«, siger kommunikationsdirektør Camilla Struckmann fra Movia. Der er ingen umiddelbare planer om at gøre rejsekortet digitalt.

Forbrugerrådet undrer sig over løsningen – nemlig at gøre mobiltelefonen uattraktiv:

»Det kan virke tilbageskuende og går lidt i en anden retning end resten af verden«, siger Rasmus Markussen, politisk medarbejder i Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

Professor Jan Damsgaard på CBS, som er ekspert i digitalisering og medlem af Disruptionrådet, siger, at der er en forventning om, at »alt fra din pung er på vej over i mobiltelefonen, om det er billeder af børn, kæreste, kontanter eller betalingskort«. Han undrer sig over, at trafikselskaberne fjerner den mulighed.

»Man skal jo behandle sine kunder godt og ikke tage åbenlyse fordele fra dem, før man har et alternativ, der er bedre«, siger han.

»Trafikselskaberne vil gerne konsolidere deres systemer, og de behøver ikke tage hensyn til brugerne, fordi de har et monopol. En privat virksomhed ville ikke slippe af sted med det her. Forestil dig en privat virksomhed, der – som Rejsekort – giver dig en bøde, hvis du glemmer at tjekke ud, og efter tre gange straffer dig ved at gøre dit kort ugyldigt i et år. Forestil dig, hvis dit fitnesscenter gjorde det. Kun et monopol kan slippe af sted med det«, siger professoren.

Han mener, at trafikselskaberne skal tvinges til at åbne deres tekniske arkitektur, så private firmaer kan sælge billetter til tog- og busrejser, på samme måde som flere billetvirksomheder kan sælge billetter til den samme flyafgang.