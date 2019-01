Dom giver håb for bilister, som bliver snydt af parkeringsapp

En bilist købte en forkert p-plads via en app på sin mobil og fik en p-afgift, men byretten frifandt ham for at skulle betale afgiften. FDM er glade for dommen, som kan påvirke lignende sager.

En sommerdag i juni for godt et par år siden parkerede en bilist på Admiral Hotels parkeringsplads i Toldbodgade i København. Han betalte via EasyParks app på mobilen for parkeringspladsen. Troede han.

Da han kom tilbage, var bilen blevet forsynet med en p-afgift fra Q-Park. Det viste sig, at parkeringsappen havde spillet ham et puds og placeret bilen på den nærliggende kommunale vej. Bilisten havde altså betalt for en forkert p-plads.

Historien ligner til forveksling sagen med Jørgen Hoppe, som Politiken fortalte om sidste lørdag. Jørgen Hoppe havde parkeret på en parkeringsplads ved gaden Åbenrå, men betalte i stedet for en kantstensparkering på den kommunale vej lige ved. Også han var blevet forsynet med p-afgift fra Q-Park.

Bilisten fra Admirals parkeringsplads nægtede at betale p-afgiften, så Q-Park stævnede ham ved Retten i Lyngby med krav om, at han betalte afgiften plus renter, rykkergebyr og inkassogebyr – i alt godt 1.000 kroner.

I maj 2017 frifandt retten bilisten. Dommeren fandt ikke skiltningen og mobilappens funktioner gode nok, til at bilisten »burde have indset«, at han ikke købte en gyldig parkeringsbillet.

Fejlplacering sker i mindre end 0,2 promille af betalingerne, oplyser EsayPark, men i betragtning af det meget store antal transaktioner oplever hundredvis af bilister at få deres bil ’fejlplaceret’.

En sag for domstolene

I bilistorganisationen FDM er der glæde over dommen.

»Det er en interessant dom. Domme har jo præjudiciel virkning, hvilket vil sige, at de er retningsgivende for andre retsafgørelser. Vi har dog også set andre sager, der gået i en lidt anden retning end dommen fra Lyngby«, siger jurist Dennis Lange fra FDM, der gør opmærksom på, at EasyPark siden har ændret sin app.

I slutningen af 2017 lavede EasyPark en opdatering af appen, så kortet over parkeringsforholdene på mobilen blev det første ,man ser, når appen åbnes. Og i løbet af 2018 er der blevet indført en række advarsler om for eksempel placering, så kunden har mulighed for at tjekke en ekstra gang.

»Det er en ekstra service for at hjælpe kunden med at træffe de korrekte valg. Men det er altså kunden selv, som vælger tidsrum, bil, område og trykker på start«, siger landedirektør Bernd Reul fra EasyPark.

Q-Park var meget utilfredse med dommen fra Lyngby, men valgte ikke at anke den til landsretten.

»Som udgangspunkt er det bilistens ansvar at købe p-billet til den rigtige parkeringsplads. Derfor har vi også forbedret skiltningen på vores parkeringspladser, så det for eksempel er tydeligt, hvilket områdenummer p-pladsen har«, siger adm. dir. Alex Pedersen fra Q-Park, der hovedsagelig samarbejder med EasyPark om appbetaling. Og der er ’løbende dialog’ om forbedringer af appen.

»Det er vigtigt for os, at placeringen af bilen på den rigtige parkeringsplads er pålidelig. Vi er ikke interesseret i at strides med kunder, der har intention om at betale for parkering«, siger han.

I FDM er Dennis Lange opmærksom på forbedringerne.

»Forbedringerne kan have indflydelse på eventuelle sager i fremtiden. Men det er kun to ud af syv udbydere af parkeringsapps, som har en ekstra kontrolfunktion, som der burde være i alle parkeringsapps«, siger Dennis Lange.

En anden stor udbyder af parkeringsapps, Apcoa, tidligere EuroPark, som er et af de firmaer, FDM sigter til, oplyser, at de bruger en anden – men ifølge selskabet også sikker – metode.

»Vi frygter ikke, at vi taber retssager om korrekt indtastning af områdekode«, skriver selskabet i mail og henviser til, at i andre sager end Lyngby-sagen har dommeren vurderet, at bilisten har ansvar for at angive korrekt områdekode, når der betales med app.

Hidtil har utilfredse bilister måttet gå til domstolene, hvis de var utilfredse med en p-afgift, og det kan være en kostbar affære i en strid om måske 1.000 kr.