Tjek din kommune: Hvor sunde er du og dine naboer?

I løbet af januar måned har Politiken undersøgt, hvorfor folkesundheden i Danmark på nogle områder er meget skævt fordelt. Folkesundhed er et bredt begreb, så vi har fokuseret på rygning, alkoholindtagelse, fysisk inaktivitet og dårlig mental sundhed.

Projektet hedder ’Lasternes danmarkskort’ og har sendt os rundt i hele landet, hvor vi har besøgt hver af de kommuner, der lå i henholdsvis top og bund for det enkelte fokusområde. Hvis din kommune ikke er blandt de otte, vi har besøgt, så kan du i grafikken nedenfor nu selv tjekke, hvordan det står til i din kommune.

Allerød er den kommune, hvor der er færrest, der ryger dagligt. Langeland er der, hvor der er flest.

På Ærø er der flest, der drikker for meget - altså mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse - og i Holstebro Kommune er der færrest.

Når det handler om fysisk inaktivitet, er det Lolland Kommune, der bevæger sig mindst. I København er der flest, der får nok motion.

Og mental sundhed er et område, som forskerne fremhæver som særlig vigtigt i forhold til det samfund, vi har i dag. Her er det Fredericia Kommune, der har flest med dårligt mentalt helbred og Lejre Kommune, der har færrest.

I bunden af denne artikel er der link til vores fire reportager, og på kortet nedenfor kan du holde musen henover den enkelte kommune for at få data frem. Der er fire forskellige kort, som du kan bladre mellem ved at bruge pilene i øverste venstre hjørne: