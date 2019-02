Hver dag rammes 11 af hjertestop: »Min mand er faldet om«, sagde Else. »Trækker han vejret?«. »Det ved jeg ikke«.

Hver dag rammes omkring 11 danskere af hjertestop uden for hospitalerne. Der findes ingen andre sygdomme, hvor overlevelsen i samme grad afhænger af hjælp fra et medmenneske. Godt 37.000 danskere har gennem de seneste par år meldt sig til at smide, hvad de har i hænderne, hvis nogen i nærheden falder om.

Det var en af de meget varme morgener sidste sommer. Vejrudsigten fortalte, at onsdag 27. juni skulle blive endnu en lun dag med op til 26 grader. 76-årige Else Rosenqvist var vågnet tidligt og var listet ud af soveværelset, så Mogens kunne sove videre. Hun havde vasket sig, børstet sine tænder og nøjedes med at trække en soltop på, inden hun satte sig med et Tænk-blad i sofaen på 1. sal i parrets rækkehus i Albertslund. Her sad hun og læste, da Mogens dukkede op i døren lidt over halv ti.

Han så frisk og veludhvilet ud. Det var sjældent, at han sov længe. Han satte sig i stolen over for Else, og de sad og sludrede om, hvad de skulle finde på at lave, for de havde ingen særlige planer.

Ud af ingenting, som når lyset uventet går og efterlader et rum i mørke, blev Mogens svimmel.

»Tag hovedet nedad«, sagde Else.

Men Mogens ville op at stå. Han forsøgte at rejse sig fra stolen, men kunne ikke.

»Så bliv lige siddende. Så henter jeg noget nitroglycerin«, sagde Else.

Hun gik ud på badeværelset for at hente hans spray. Mogens havde den liggende for det tilfælde, at han skulle blive dårlig som nu. Han havde tidligere haft problemer med hjertet og havde fået indopereret en avanceret pacemaker, en ICD, der var indstillet til at afgive stød, hvis han fik hjertestop.

Else stod ude på badeværelset, da han faldt. Det lød som et ordentligt rabalder af ting og sager, der væltede. Hun løb ind i stuen og fandt ham liggende mellem et skab og det strygebræt, hun havde brugt dagen forinden og ikke havde fået stillet væk. Det blødte fra hans baghoved.

Febrilsk forsøgte hun at sprøjte med spraydåsen ind under hans tunge, men hun kunne ikke komme til. Han så mærkelig ud. Han lignede slet ikke sig selv. Huden i ansigtet var grålig, hans øjne var lukkede og med ujævne mellemrum kom der lyde fra hans svælg, som om han forsøgte at trække vejret.

Hvert år rammes knap 4.000 danskere af hjertestop – 12 procent vender tilbage til livet igen. Især de første minutter efter et hjertestop er afgørende. Bliver man stødt med en hjertestarter inden for de første fire minutter, er chancen for at overleve helt op mod 50 procent. For hvert minut, der går, falder chancen for at overleve med 10 procent.

Er det nu?

Else tastede 112.

Hun kunne mærke pulsen hamre. Er det nu? Er han væk?

Hun havde haft Mogens hos sig nærmest altid. De blev gift for 58 år siden og havde mødt hinanden i 10-øresbageren i Fynsgade på Nørrebro, hvor Else ekspederede efter skoletid, og Mogens, der var fire år ældre, kom forbi efter brød. De snakkede hen over disken, det blev hyggeligere og hyggeligere, og en dag inviterede han hende ud.

Sådan hjælper du Når nogen falder om Ring straks 112, hvis du har mistanke om hjertestop. En sundhedsfaglig medarbejder sidder parat til at hjælpe dig. En ambulance sendes af sted, så snart du har opgivet adressen. Herefter bliver du vejledt i at gennemføre hjerte-lunge-redning, indtil ambulancen når frem. Hvis I er flere til stede, og der er en hjertestarter i nærheden, vil den sundhedsfaglige person bede om, at hjertestarteren bliver hentet. Stød med hjertestarter i løbet af de første fire minutter øger chancen for overlevelse med op til 50 procent. Læs mere om hjertestartere på hjertestarter.dk Vis mere

Det var en dame, der tog telefonen på alarmcentralen.

»Min mand er faldet om«, sagde Else.

»Trækker han vejret?«.

»Det ved jeg ikke«.

»Okay. Det er lige meget. Du skal give ham hjertemassage«, sagde damen.

Else havde aldrig givet hjertemassage til nogen før. Men damen var rolig og forklarede:

»Du tager din hånd og lægger den på hans bryst og trykker ned med den anden. Så tæller vi sammen«.

Elses ene finger var pakket ind i gaze efter en operation for nylig, og den strittede, mens hun trykkede med alle de kræfter, hun havde. De talte trykkene. Hun skulle bare blive ved. Og ved. De talte til tæt på 100.

Uret tikkede

I et rækkehus et par veje derfra havde 35-årige Wickie Schweitz også været tidligt oppe. Tre uger forinden var hun blevet mor for anden gang, og hun havde aftalt at mødes med en højgravid naboveninde til barselskaffe.

Veninden havde netop sat sig, da en højlydt bimlen afbrød deres snak.

»Det var dog en frygtelig ringetone, du har«, sagde Wickie.

Et øjeblik kiggede de sig begge forvirrede omkring. Lyden kom fra både Wickies og venindens mobiltelefoner. De kiggede på telefonerne. Det var deres hjerteløber-app, der bimlede.

For flere måneder siden havde Wickie, der er ansat som sygeplejerske på hjertemedicinsk operationsklinik på Gentofte Hospital, meldt sig som hjerteløber og installeret appen ’Trygfonden Hjerteløber’ på sin mobil. Da hun installerede den, gav hun samtidig tilladelse til, at alarmcentralen kunne sende hende besked, hvis hun befandt sig i nærheden af et hjertestop. Dette var første gang, hun blev kaldt.

Hendes højgravide veninde trykkede besked om, at hun ikke kunne løbe afsted.

I nogle sekunder stod Wickie med den bimlende telefon i hånden. Skulle hun løbe? Kunne hun det?

Hun jog tankerne væk. Det her var hun nødt til. Hun overlod babyalarmen til veninden og trykkede ja til at løbe. Et ur kom frem på hendes skærm og begyndte at tælle sekunder. Der kom også et kort frem med en ruteanvisning. Nogen havde brug for hjælp, og det var lige ovre på den anden side af parkeringspladsen.

Wickie hoppede i et par træsko og løb ud ad døren.

Hun havde ikke løbet i flere måneder, og kroppen føltes tung. Der var stille. Ingen andre var at se nogen steder, da hun løb hen over parkeringspladsen og op ad stierne langs rækkehusene. Hvem var det, der havde brug for hjælp? En voksen? Et barn? I hånden lå mobiltelefonen, uret tikkede.

Hun fandt Else og Mogens Rosenqvists postkasse. En mand kom løbende til fra den anden retning. De to kiggede på hinanden.

»Du er også …?«.

»Ja. Vi skal have en hjertestarter med«, sagde han og løb afsted mod Dragelegepladsen 50 meter væk. Der hang en kasse med en hjertestarter, viste deres app.

Wickie hamrede på Else og Mogens’ hoveddør.

Inde i huset standsede Else hjertemassagen og løb ned til hoveddøren og åbnede. Et øjeblik stod de to kvinder og kiggede på hinanden. Den ene i underbukser og soltop. Den anden i et par løse joggingbukser, amme-bh og en undertrøje.

»Hvor er det henne?«, spurgte Wickie forpustet.

»Det er ovenpå«.

Wickie tog nogle hurtige skridt ind i huset, greb fat i gelænderet til trappen og tog de 13 trin tre ad gangen.

Der lå han.

Helt inde i det ene hjørne bag strygebrættet. Hun kunne mærke, at hun var ude af sine rutiner som sygeplejerske. Som om hjernen ikke kunne komme ordentligt i gang. Normalt når hun hjalp mennesker med hjertestop, havde hun alt muligt til rådighed: sugemaskiner, overvågning, iltslanger, der kan hives ud af væggene. Her stod hun med sine to hænder og sin viden.

Hun ruskede i Mogens, gav ham en flad og råbte til Else:

»Hvad hedder han?«.

»Mogens«.

»Mogens, er du der? Er du der?«.

Han svarede ikke. Wickie trykkede sine hænder ned i hans bryst og begyndte at give hjertemassage. Han gryntede lidt.

Wickie stillede Else en masse spørgsmål: Fejlede han noget? Fik han medicin? Hvilket hospital var han tilknyttet?

Efter et øjeblik kom den anden hjerteløber med hjertestarteren.

»Er han der?«, spurgte han.

»Nej«.

»Er der respiration?«.

»Nej«.