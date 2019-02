Klarlunds brevkasse: Hvad gør hedeture godt for?

Pernille Ehlers: Jeg er en helt almindelig 50-årig kvinde, som for nogle måneder siden er begyndt at få helt almindelige ubehagelige hedeture ca. 4-5 gange i døgnet. Jeg er slet ikke dér, hvor jeg har brug for hverken piller eller naturmedicin for at dæmpe dem, men alligevel irriterer hedeturene mig. Jeg synes, det er dumt at lade dem påvirke mit humør negativt, især når jeg sandsynligvis skal leve med hedeturene nogle år endnu. Så jeg vil gerne tænke mere positivt om dem. Mit spørgsmål er derfor: Hvilken gavn gør hedeturene for min krop? Brænder jeg nogle ekstra kalorier af? Er de et værn mod fremtidige sygdomme? Eller er der andre gavnlige ting ved hedeturene, som kan få mig til at tænke: Hej hedetur, tak fordi du kom?

Bente Klarlund Pedersen: Det er ikke så tit, jeg oplever kvinder, der ønsker at sige tak til hedeturene. En tredjedel af de kvinder, der er i overgangsalderen, har ikke har gener, yderligere en tredjedel har symptomer, som de lever med uden behandling, og den sidste tredjedel har så store gener, f.eks. i form af hedeture, at det er ødelæggende for deres hverdag. I sidstnævnte tilfælde kan hormonbehandling være en mulighed.

Bente Klarlund Pedersen Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Et amerikansk forskningsprojekt har studeret oplysninger fra 60.000 kvinder i en periode på 10 år. Kvinderne blev delt op i fire grupper. Dem, der oplevede hedeture og nattesved i begyndelsen af deres overgangsalder, og dem, der oplevede symptomer senere. Derudover havde man grupper af kvinder, der havde symptomer gennem hele overgangsalderen, og nogle, der slet ikke oplevede hedeture og nattesved. Resultaterne peger på, at de kvinder, der ligesom dig oplever symptomer i starten af deres overgangsalder, har lav risiko for efterfølgende hjerte-kar-sygdomme, slagtilfælde og død. Disse kvinder har altså færre sygdomstilfælde end de kvinder, der slet ikke oplever hedeture og nattesved i overgangsalderen. Kvinder med sene symptomer er derimod mere udsatte med en højere risiko for hjerte-kar-sygdomme og død, viser undersøgelsen. Kvinder, der har vedvarende symptomer gennem hele perioden, hverken øger eller mindsker deres risiko for følgesygdomme. Måske kan du bruge disse forskningsresultater til at lune dig ved.

Derimod brænder man ikke kalorier af, når man får en hedetur. Kun den sved, der er fremkaldt af muskelaktivitet, giver negativ energibalance.

Kilder:

Menopause. 2011 Jun;18(6):603-10. doi: 10.1097/gme.0b013e3182014849.

Vasomotor symptoms and cardiovascular events in postmenopausal women.

Szmuilowicz ED1, Manson JE, Rossouw JE, Howard BV, Margolis KL, Greep NC, Brzyski RG, Stefanick ML, O’Sullivan MJ, Wu C, Allison M, Grobbee DE, Johnson KC, Ockene JK, Rodriguez BL, Sarto GE, Vitolins MZ, Seely EW.