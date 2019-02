konmari er rykket ind i skabe og skuffer: Hvad er der på den anden side af rodet? Ingenting

Marie Kondo er blevet et verdensfænomen på at rydde op. Den 34-årige japaner har ryddet op, siden hun var barn, hun var typen, der ordnede sine klassekammeraters bøger i frikvarterne, og datteren, der gjorde sine forældres hjem rent, når de var ude. For hun elsker orden.

Det har hun skrevet 4 bøger om, det største hit, der på dansk hedder ’Magisk oprydning’, er udgivet i 30 lande og solgt i 11 millioner eksemplarer. Hun har været på Times liste over de mest indflydelsesrige mennesker i verden, har 1,1 million følgere på Twitter og har uddannet 300 konsulenter, der med hendes metode rydder op i rodede hjem. Og så fik hun i januar sin egen serie på Netflix, hvor hun hjælper søde og rare, men ret rodede amerikanere med at få ryddet op.

Hendes metode er simpel. Fokuser ikke på, hvad der skal smides ud, men hvad der skal beholdes. Alt, man ejer, gennemgås. Det, der vækker glæde, beholdes, resten sendes ud i verden efter at være blevet takket for sin indsats. Resultatet er et hjem fyldt med glæde – og så, insisterer Kondo, vil glæden også sprede sig til resten af éns liv.

Kondo er ikke den eneste, der har forsøgt sig med at få rodehoveder til at rydde op. Forfatteren Karen Kingston har udgivet bøger om oprydning, der er solgt i millionvis, men en af hemmelighederne bag Kondos succes er, at hun er japansk, for vi forbinder den japanske kultur med hverdagsæstetik og at sætte pris på sine ting, siger Pernille Stockmarr, der er museumsinspektør på Designmuseum Danmark:

»Noget af det fascinerende ved Japan er, at det enkle historisk set har været tillagt en værdi. De har altid værdsat det æstetiske i en hverdagssammenhæng og har præcise ord til at betegne det, ord for hvordan noget ædles med ynde, det smukke i det uperfekte og så værdsættelsen af det gode håndværk, kvalitet og varighed. De traditioner er interessante nu, hvor vi i Vesten har øjnene rettet mod en mere bæredygtig æstetik «, siger hun.

»Og så er der nogle praktiske forklaringer på, hvorfor Kondo virker overbevisende. I Japan bor man småt og har erfaring med compact living og kun at have de ting, der har værdi. Det at være japansk bliver et kvalitetsstempel i den henseende. For vi har før hørt, at det at have rod i hjemmet giver rod i følelserne. Det er et ideal, der bliver genartikuleret, og hun bliver garant for noget godt«.

Hvad er der på den anden side af rodet? Ingenting Christian Hjortkær, teolog og højskolelærer

I Aalborg har boligforsker Mette Mechlenborg også set Marie Kondos programmer og læst hendes bøger:

»Hun er jo simpelthen så interessant på mange måder«, siger hun, der er ansat ved Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet.

»I Netflix-serien kommer hun ud til helt almindelige mennesker med hjertet på det rette sted, men hvor alt sejler, og så er hun den gode fe. Hun er din hjælper, hun ved, hvad du har brug for, selv når du ikke ved det, og hun kommer med magi«.

»Det geniale ved hende er, at hun tager det allermest nederen, det mest triste, man kan bruge tid på, at rydde op, vaske tøj og lægge sammen, alt det, der er så kedeligt, at vi alle samme ville ønske, at vi havde råd til at købe os fra det, og så gør hun det til noget særligt, der har stor værdi. Hun viser os, at det er det, der skaber et hjem«.

Nogle kritikere har hævdet, at Marie Kondo pålægger kvinderne endnu flere opgaver. Nu skal de ikke bare være hjemme ved kødgryderne, men også folde viskestykkerne på en særlig måde, når de har vasket de elendige gryder op.

»Hun kan styrke meget konventionelle kønsroller, men hun skaber dem ikke; det har altid været sådan, at kvinderne havde de usynlige opgaver i hjemmet som rengøring og tøjvask, mens manden ordnede flæskestegen og taget, og bagefter kunne man så sige: Sikke en flot steg; men ingen bemærkede det rene gulv. Men Marie Kondo giver netop værdi til det usynlige arbejde. Hun ophøjer det at styre et hjem«, siger hun.

Mette Mechlenborg tror dog ikke, at Marie Kondos systemer bliver hængende:

»Den vestlige verden står midt i et paradigmeskift, hvor vi skal forbruge mindre, og hun er bare en stemme i den bølge. Før hende var der f.eks. simple living, feng shui og tiny houses. Der vil komme andre efter hende«, siger hun: