Jeg er så træt af at købe nye opvaskemaskiner

Vi har virkelig forsøgt at holde liv i den Gram opvaskemaskine, som har klaret familiens beskidte service gennem de seneste år.

Modellen, som dengang lå nummer 1 i Forbrugerrådet Tænks test, flyttede ind i vores køkken, efter at en Asko Vølund opvaskemaskine med 5 år på bagen havde givet op.

Nu skulle det være løgn. Vi fik sat saltniveauet efter vores meget kalkholdige vand og indstillede os på, at den nye maskine skulle kunne holde længe. Hen ad vejen skete der mindre skader. For eksempel knækkede en af de indvendige snore, som gør, at lågen åbner stille og roligt. En ny blev anskaffet. Under en køkkenrenovering knækkede de bagerste ben. Efter flere måneders senden pakker frem og tilbage lykkedes det ikke at finde ben, der passer, så maskinen kan stå lige.

Men okay, vi fik den klodset op, og maskinen vaskede fint op. Så holdt den op med at optage salt. Og en dag gik strømmen i hele lejligheden, da maskinen blev tændt. Måske et sammenbrudt varmelegeme, sagde elektrikeren. Hvis det ikke var for alle de øvrige skavanker, havde vi nok tilkaldt en servicemand og forsøgt at få den repareret.

Nu har vi givet op og bestilt en ny maskine. Sammenlignet med min søsters opvaskemaskine, som har virket siden 1985, og min svigerfars, som også nåede at runde 20 år, før den blev udskiftet, har vores nået en ringe levealder på kun 6 år.

Desværre er den ikke alene. Vaskemaskiner er bygget til at gå i stykker, og jo billigere de er, des hurtigere giver de op. Reparatører anslår, at de kan holde 3-8 år. Da vores gik i stykker sidste sommer, måtte reparatøren blankt erkende, at den ikke kunne laves. Hans råd, inden han strøg ud ad døren, var at gå uden om modeller, der kostede under 4.000 kroner.

Men selv de dyrere modeller holder ikke i 10 år, er min erfaring. Reparationer og reservedele er svære at få fat på. Min svigerfar kan for eksempel ikke skaffe en ny gummiliste til sin ovn, som er flittigt brugt. Listen er gået ud af produktion, og det kan betyde, at han er nødt til at købe et helt nyt komfur.

Imens vokser bunkerne af hvidevarer og elektronik på genbrugspladserne. Det anslås, at der i øjeblikket smides 50 millioner tons ud på verdensplan. Varer, som det koster masser af ressourcer og energi at fremstille, transportere og skille ad igen.

Politisk rykker EU for at gøre apparaterne lettere at reparere. Nye krav betyder blandt andet, at producenterne skal fremstille reservedele, mindst 7 år efter at produkt er taget af markedet. Politisk er der forslag om at forlænge retten til at klage over fejl og mangler til 5 år på større elektronikvarer i stedet for de 2 år, der gælder i dag.

Så kom i gang, hvidevarebranche! Hvis andre kunder har det ligesom jeg, som hader at købe hårde hvidevarer, kan I tjene gode penge. Min nye opvasker koster 5.000 kroner, men I må gerne fordoble prisen, hvis bare jeg kan være sikker på, at den kan virke og repareres på i 20 år.