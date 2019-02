Test af brætspil: Dragende spil med is og ædelstene er den fødte vinder

Fakta

Sådan gør vi

Over en periode på to måneder testede vi alle seks familiebrætspil med minimum tre gennemspilninger per spil og altid med repræsentanter for den målgruppe, som spillene primært henvender sig til.

Spillene er udvalgt ud fra deres nyhedsværdi, underholdningsværdi, originalitet, aldersspænd og variation.

Anmelderen Thomas Vigild har anmeldt spil for Politiken siden 1991, og er juryformand for den danske kritikerbaserede brætspilspris Guldbrikken.





Vis mere