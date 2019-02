Klimavenlig valentinsdag? Forbrugeren har ikke en chance for at skelne klimavenlige blomster fra synderne

På valentinsdag er blomsterne enten fløjet ind eller dyrket i opvarmede drivhuse. Det udleder CO 2 . Men forbrugere får ikke at vide, hvilke blomster der er mere bæredygtige end andre.

Allerførst: Undskyld!

Kort før valentinsdag, 14. februar, hvor buketter skal skabe glæde og romantik, og hvor landets blomsterhandlere har en festdag, er det ærgerligt at måtte fortælle, at bare en enkelt rose er skyld i udledningen af 1 kilo klimaskadelig CO 2 eller mere.

Fakta De bedste blomstervalg Vælg lokale blomster om muligt. Har du en have, kan du for eksempel grave lidt erantis, vintergækker og/eller krokus op og plante i en genbrugskrukke eller kop. Blomsterne kan plantes ud igen og kommer næste år. En anden mulighed er at tage grene ind og lade dem spire. Pilegrene får små lådne ’gæslinger’, forsythiaer bliver gule. Har du grene fra beskæring af frugttræer, kan de også blomstre, når de kommer ind i varmen. Du kan også købe grene hos blomsterhandleren. Spørg omblomsters og grenes oprindelse, om de kommer fra et drivhus. Spørg, om blomsterne har certifikater, der kan vise, hvor bæredygtigt de er dyrket. Hvis du vælger en potteplante i stedet for afskårne blomster, har den en længere levetid og er dermed mere bæredygtig. Skal det være en buket med roser, kan du vælge fairtrademærkede blomster. De kan købes i Lidl og nogle gange hos Coop. Fairtrademærket viser, at medarbejdere i gartnerierne får en ordentlig løn. Samtidig stiller mærket krav om sikker brug af sprøjtemidler og ressourcer som vand og jord. Rosenbuketter fra Afrika belaster mindre med CO 2 end tilsvarende fra et drivhus i Europa. Køb et stort bundt påskeliljeknopper, som sælges billigt i supermarkederne i det tidlige forår. Knopperne er utroligt bæredygtige, fordi de er et affaldsprodukt fra løgproduktionen. Hvis du orker at tænke så langt frem, kan du tørre fremtidens sommerblomster og bruge dem i buketter. For eksempel egner disse blomster sig: eukalyptus, sankthansurt, lavendel, hortensia, rose, japansk lygte, prydløg, perlekurv, tidsel, kornblomst, hjertegræs, pampasgræs. Endelig er det en mulighed at købe de tørrede blomster eller tørre den buket, man har fået, og dermed forlænge blomsternes levetid. Kilder: Fairtrade, Vildevioler, Concito, Greenpeace Vis mere

Både udenlandske undersøgelser, Fairtrade og danske blomsterforhandlere bekræfter, at det står galt til på klimafronten med kærlighedsblomsten over dem alle: rosen.

»Langt de fleste danskere ser blomster som noget lækkert og naturligt. Men det er klart, at det kræver energi både at dyrke dem og at transportere dem til Danmark. Derfor er roser og andre friske blomster på denne årstid en stor belastning for klimaet«, siger Marie Holmer, medejer af blomsterfirmaet Vildevioler, som dyrker økologiske blomster i Danmark fra forår til vinter.

Alle former for afskårne blomster er i sagens iskolde natur dyrket andre steder end højt mod nord. Eller i drivhus. 31 procent af de afskårne blomster i Europa er fløjet ind fra Kenya. Blomster- og drivhuslandet Holland eksporterer for cirka 5,5 millioner euro om året til andre EU-lande. Det koster på CO 2 -regnskabet.

En rose fra Kenya har et klimaaftryk på cirka 1 kilo CO 2 , når den bliver solgt i Europa, viser studier fra blandt andet Wageningen Universitet i Holland og National Center for Biotechnology Information. De roser, som vokser i et vinteropvarmet hollandsk drivhus, har en klimabelastning på 5 kilo per styk.

Til sammenligning belaster 1 kilo importerede appelsiner med cirka 0,6 kilo CO 2 .

Den internationale mærkningsordning Fairtrade, som også certificerer afskårne blomster, har primært fokus på arbejdernes forhold og miljøet der, hvor roserne bliver dyrket. Men for at kende blomsternes klimaaftryk har Fairtrade desuden samlet forskellige forskeres resultater for at vurdere blomsternes CO 2 -udslip, oplyser Andreas Hansen, som er produktchef i den danske afdeling af Fairtrade.

»Der ingen tvivl om, at det er mere CO 2 -venligt at producere blomsterne i et varmt land og transportere dem herop end at dyrke dem i et koldt land i drivhuse, som skal varmes op«, siger Andreas Hansen.

Blomsterkunder handler i blinde

Men som kunde er det nærmest umuligt at få at vide, hvor blomsten kommer fra, eller hvordan den er dyrket. Ofte aner din blomsterhandler det heller ikke, fortæller Marie Holmer fra Vildevioler.

»Ude på Grønttorvet, hvor vi køber blomster, ser de underligt på os, når vi spørger, hvor blomsterne har vokset. Det er meget uigennemsigtigt. Vi har arbejdet hårdt på at finde blomsterproducenter med miljøcertificeringer«, siger Marie Holmer.

Vildevioler er en lille iværksættervirksomhed, som arbejder på at opdyrke et marked for mere bæredygtige blomster. Når de ikke selv dyrker blomster i sommerhalvåret, er Marie Holmer og hendes kompagnon, Christine Foss, derfor på jagt efter mere miljøvenlige blomster, der for eksempel er avlet med færre sprøjtemidler.

Der findes faktisk certificeringsordninger, blandt andet hollandske More Profitable Sustainability (MPS), altså bæredygtighed, der kan skabe profit. Her kan blomsteravlerne få vurderingen A, B eller C, alt efter hvor bæredygtig og miljøvenlig deres produktion er.

MPS blev oprettet for knap 20 år siden for at forbedre blomsterbranchens image i en tid, hvor forbrugerne efterspørger bæredygtige varer, fortæller kommerciel direktør i MPS Remco Jansen fra sin bil på vej til et møde i den hollandske blomsterverden.

»Blomsteravlerne får certificeret, at de bruger ressourcerne godt. For eksempel skærer de ned på forbruget af vand og energi og bruger den rigtige plantebeskyttelse. Jo mindre energi og færre pesticider, des bedre vurdering får ens produktion«, siger Remco Jansen om ordningen, som er uafhængig af enkelte aktører, men tæt knyttet til blomsterbranchen og dækker over producenter i både Europa, Afrika og Sydamerika.