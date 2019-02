Panelet: Flere senioner arbejder, men endnu flere vil gerne

Danskerne har mod på at arbejde, selv om de kunne trække sig tilbage og nyde livet som pensionister. Pensionisterne arbejder da også i rekordhøjt antal, men meget tyder på, at endnu flere gerne ville arbejde.

Seniorerne kan bare ikke regne med, at de har helbred til at jobbe eller kan finde en arbejdsplads, som vil give dem løn.

Men lad os først få nogle fakta på plads.

Nye tal fra Eurostat viser, at 12,2 procent af danskere i alderen mellem 65 og 74 år stadig arbejder. Det er 79.000 ud af 649.000 i den alder. De fleste, der arbejder, er mænd, nemlig 55.000, mens det kun er 24.000 kvinder, der arbejder ud over pensionsalderen.

Det er flot, at mere end hver tiende arbejder ud over pensionsalderen. Bag tallet ligger dog det faktum, at man tæller med som ’arbejdende’, så længe man har bare en times betalt arbejde om ugen. Tallene dækker kort sagt over såvel deltids- som fuldtidsarbejde. Til sammenligning ligger beskæftigelsesfrekvensen for de 15 til 64-årige – altså andelen i aldersgruppen, der arbejder – på 75,4 procent.

Hvad med dig?

Planlægger du at arbejde ud over din officielle pensionsalder for at få en bedre økonomi som pensionist?

I en ny måling fra YouGov siger 48 procent af kvinderne og 59 procent af mændene, at de af økonomiske grunde gerne fortsat gerne vil arbejde deltid eller fuld tid, selv om de kan gå på pension. Samlet set vil 53 procent arbejde nogle år ekstra for at få en bedre pensionistøkonomi.

Læg en realistisk plan

Er det realistisk at arbejde i flere år efter folkepensionsalderen?

Det er klogt at spørge sig selv, om planen om at arbejde efter pensionsalderen faktisk er en reel mulighed. Tager vi udgangspunkt i de nuværende arbejdsmønstre, er det ikke halvdelen, men ’kun’ 12,2 procent af pensionisterne, der arbejder.

Arbejder de, fordi de er ’tvunget’ til det, for at få en bedre økonomi, mens resten kan klare sig uden?

Eller skal tallene læses sådan, at halvdelen er villige at arbejde, men når kun 12,2 procent arbejder, skyldes det, at mange ikke har kræfter og energi til det længere, og for nogle er der slet ikke lønarbejde at få længere. Og den sidste fortolkningsmulighed er, at de der arbejder, ’ikke kan lade være’ og ser stort på lønnen.

Uanset hvilken forklaring man hælder til, er faktum, at 267.640 i 2016 eller 25,5 procent af alle folkepensionister får ældrecheck, og for enlige er det hele 36,6 procent. Beløbet er på højst 17.600 kroner pr. år før skat, og de fleste får det maksimale beløb. For dem, der ikke ved det, er ældrechecken en årlig udbetaling til de økonomisk dårligst stillede folkepensionister.

Når så mange folkepensionister får et økonomisk løft, som ældrechecken er, har de næppe den økonomi, de ønsker sig. De har næppe heller mulighed for eller kræfterne til at tjene de 100.000 kroner per år før skat, som de har lov til, uden at det påvirker deres folkepension med tillæg.

Min pointe er, at man gør klogt i at være realistisk om sine økonomiske muligheder, når man bliver gammel. Det er bedre at spare rigtigt op til sin pension i tide frem for at satse på, at man bare kan arbejde, så længe man har lyst, og på den måde supplere indkomsten, når pensionen kommer ind på kontoen hver måned.

De, der planlægger at arbejde til sidste suk, ved ikke, hvad de kan holde til om ti-tyve år. Mange ting kan ødelægge ens planer, og måske spiller helbredet slet ikke med.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du sparer rigtigt op, og om der er penge nok til at leve, som du gerne vil, kan du begynde med at tjekke ind på Pensionsinfo.dk. Her fra januar kan du se pensionsselskabernes nye lavere prognoser for, hvad du alt andet lige kan forvente at få i pension til sin tid. Hvis din reaktion på det, du læser, er ligesom min: Så lidt får jeg udbetalt før skat, så regn på, om du kan leve for de penge, og giv dig selv tid til at få pensionsrådgivning.