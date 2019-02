Salling Group sætter navn på 15 genopståede BR-butikker Nogle BR-butikker flytter ind i gamle lokaler, mens andre har fundet nye placeringer.

Salling Group har onsdag sat navn på de første 15 steder, hvor legetøjskæden BR genopstår. Kæden, der var en del af den konkursramte Top-toy, bliver drevet videre i 11 byer i første omgang.

I Jylland bliver der åbnet en BR-butik i Aalborg, Aarhus, Vejle, Herning og Sønderborg, mens fynboerne kan handle i en BR-butik i Rosengårdscenteret i Odense.

På Falster åbner en BR-butik i Nykøbing Falster, mens sjællænderne uden for hovedstaden får legetøjskæden i Slagelse, Roskilde og Hillerød.

I København og omegn bliver der en BR-butik på Fisketorvet, Vimmelskaftet, i Frederiksberg Centeret, Fields og i Rødovre.

Ikke alle butikker kommer dog til at ligge, hvor kunderne tidligere har kunne finde dem.

Ingen ansatte

I Rødovre genopstår BR-butikken eksempelvis ikke i sine gamle lokaler i Rødovre Centrum. I stedet overtager BR-kæden lokalerne fra den tidligere Toy R'Us andet steds i forstaden.

BR-kæden var ellers på fallittens rand, da selskabet bag den og den anden legetøjskæde Toy'R'Us efter et skuffende julesalg måtte opgive en rekonstruktion og drejede nøglen om.

Salling Group, der nok bedst er kendt for Salling Stormagasiner og kæderne Føtex, Netto og Bilka, købte brandet til BR og varelageret ud af ruinerne af Top-Toy.

Selskabet står dog med et brand og inventaret men ingen ansatte.

Tirsdag blev det oplyst, at det bliver Salling Groups Charlotte From, der skal stå i spidsen for at drive kæden.

»Vi arbejder benhårdt på at blive klar med de nye BR-butikker. Ikke mindst skal vi have ansat mindst 300 nye kolleger, som skal kunne begejstre børn og deres forældre - samtidig med at de leverer service i særklasse«, siger hun.

De 300 nye ansatte skal ansættes i 25 butikker, hvor de resterende vil blive præsenteret senere på foråret. Mere end 700 mistede jobbet, da Top-Toy gik konkurs.

ritzau